Estas son todas las preguntas del PP que no ha respondido la "asesora" de Begoña Gómez

Silencio. María Cristina Álvarez, asesora de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación que trata de dilucidar en la Asamblea si hubo trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a la esposa del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

Álvarez ha sido la primera en comparecer en esta última sesión, marcada por la ausencia de Pedro Sánchez a expensas del informe del Consejo de Estado pedido por la Cámara. El juez que investiga a Gómez ha citado a Álvarez el 28 de febrero en calidad de investigada.

"Como ya hice en la Comisión de Investigación del Senado el pasado 29 de noviembre, les informo que me acojo a mi derecho constitucional a no declarar. Máximo cuando, como ya saben, he prestado declaración en calidad de testigo el pasado 20 de diciembre del 2024 ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid sobre estos mismos hechos", ha planteado la asesora de la Presidencia del Gobierno de España.

Al hilo, ha apostillado que entre las preguntas a las que respondió fueron las formuladas por las acusaciones populares, entre ellas Vox, en un "contexto en el que dichas acusaciones populares afines han venido solicitando reiteradamente" su imputación.

Críticas del PP

Frente a este silencio, la portavoz del PP en la comisión, Mercedes Zarzalejo, ha afirmado que hay "indicios" de que su nombramiento "pudo estar vinculado a decisiones políticas" y que en el ejercicio de sus funciones "pudo haber facilitado contactos y acuerdos con empresas privadas como Indra, Google, Telefónica, cuya relación con la cátedra está siendo investigada".

La 'popular' ha afirmado que Álvarez "no es y no era una asesora cualquiera" sino que se le nombró con un rango mayor con un salario mayor que al asistente de previas mujeres de presidentes. Asimismo, ha cuestionado si reconocerá "su responsabilidad en la utilización de recursos públicos pagados por todos los españoles para los fines privados profesionales" de Begoña Gómez.

Además, ha recordado que le ha preguntado a "prácticamente todos los comparecientes" por ella y que la sitúan acompañando a Gómez e "interactuando" en "gestiones propias de la cátedra", "asumiendo funciones más propias del personal" de la misma.

Estas son las preguntas que no ha contestado al PP en la Asamblea

1.- Parece evidente que el motivo por el que Usted accede a un puesto dependiente de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno es la relación personal que le une al matrimonio Sánchez-Gómez. Ha declarado que fue la propia Begoña Gómez la que le llamó para ofrecerle el puesto días después de que su marido fuera nombrado presidente del Gobierno. ¿En qué términos se produjo esa conversación y cuáles fueron exactamente las condiciones que le ofreció? ¿Le detalló las funciones concretas que tenía que desempeñar?

2.- Con carácter previo a esa conversación, ¿habían hablado en alguna ocasión de la posibilidad de que usted ocupara un puesto en La Moncloa si prosperaba la moción de censura que Pedro Sánchez presentó contra el presidente Rajoy?

3.- Usted no era una asesora cualquiera, sino que se la nombró con el rango de directora de Programas, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia. ¿Quién decidió que se le otorgase ese rango de directora de Programas? ¿Lo propuso Begoña Gómez, el Sr. Sánchez, el Sr. González Gómez, al que ha citado recientemente el Juez Peinado como proponente de su nombramiento? ¿O fue usted quien pidió mejor salario y más rango ya

que iba a realizar unas funciones en otros ámbitos?

4.- ¿Fue usted quien llamó al Rectorado para decirle al rector que Begoña Gómez quería verle?

5.- ¿Estuvo en esa reunión? ¿Cuál fue su grado de implicación en esa primera fase de captación de fondos de entidades privadas para que

colaborasen con esta cátedra?

6.- ¿Ayudaba a la Sra. Gómez en su cátedra por amistad, como le ha dicho al juez instructor, o simplemente era su dama de compañía? ¿La

acompañaba, pero no participaba? ¿Y lo hacía dentro de su jornada laboral o pedía el día libre para acompañarla?

7.- ¿No va a reconocer que ha colaborado, que ha participado y que ha estado totalmente involucrada en las actividades profesionales de la Sra.

Gómez? ¿No va a asumir la responsabilidad de haber utilizado recursos públicos de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno para los asuntos privados profesionales de la esposa del presidente?

8.- ¿Su implicación en las labores profesionales de Begoña Gómez en la UCM era en calidad de “amiga”, “compañera”, “subordinada”, “persona de confianza” o “asistente de Moncloa”?

9.- ¿Qué significa la frase “dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis”? ¿Qué significa que la esposa del presidente le diga a una

empresa, después de pedirle dinero que está dispuesta a darles lo que necesiten? ¿Le dijo cosas parecidas a Indra, Google, Telefónica o al Grupo Barrabés?

10.- ¿Sabe con quién consultó la conveniencia o no de firmar las cartas de recomendación? ¿Quizás lo consultó con usted? ¿Quizás lo consultó con su marido? Una vez firmadas, ¿fue usted quién se las remitió de nuevo al Sr. Barrabés?

11.- Los representantes de las empresas que desarrollaron la Plataforma Tecnológica han afirmado que terminaron esa herramienta y se la entregaron, mediante una carpeta compartida en entorno Google, a las personas que operaban en ella en nombre de la Universidad. Además, nos informaron de que mantenían reuniones semanales operativas en las que participaron la Sra. Gómez y la Sra. De Juan. ¿Usted también asistía a esas reuniones? ¿Tenía acceso a esa carpeta compartida? ¿Dónde está el contenido de esa carpeta? ¿Quién está en posesión de esa Plataforma Digital de Medición del Impacto?

12.- Usted estaba en contacto con la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) de la UCM para formalizar la cesión

de derechos de este producto tecnológico, tal y como le solicitó la Universidad, para que la titularidad de dicha obra fuera 100% de la UCM. Así se lo exigieron el 6 de octubre de 2022. ¿Qué es lo que hicieron la Sra. Gómez y usted entonces? ¿Cursaron esa cesión de derechos?

13.- Cuatro días más tarde de aquella comunicación con la OTRI, solicitaron el registro de la marca TSC Transforma Plataforma de Medición de Impacto Social y Medioambiental a nombre de Begoña Gómez

Fernández en la Oficina de Patentes y Marcas. ¿Gestionó usted personalmente este registro? ¿Gestionó también el registro de la empresa Transforma TSC, S.L. cuya administradora única es la Sra. Gómez?

14.- ¿Recibió de la Universidad alguna contraprestación económica por las labores que realizaba con las cuestiones inherentes a la cátedra? ¿Fue usted quién “colocó” a su hermana en los Másteres que codirigía la Sra. Gómez?

15.- ¿Estuvo al tanto y colaboró con las investigaciones internas que realizó la Universidad Complutense especialmente en lo relacionado a la Plataforma Tecnológica.