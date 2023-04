Ganas: así es la canción de Ayuso en Spotify para su campaña electoral

El lema de campaña de la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, de cara al 28 de mayo será 'Ganas'. "No hay nada más liberal" ya que "se tienen o no, no se pueden imponer". Así lo desveló la propia Ayuso en una entrevista: "Este año mi lema va a ser 'Ganas', van a ser las ganas (...) Es la motivación para todo. No hay nada más liberal que las ganas, se tienen o no, no se pueden imponer. Quiero que la gente tenga ganas de vivir, ganas de ganar, porque además hay que ir a unas urnas con ilusión y alegría", expuso la mandataria regional. Como parte de esa campaña, el PP de Madrid también ha publicado una canción con ese mismo título: "Ganas".

El tema oficial de la campaña, Ganas de Madrid con ganas, ha sido publicado en la plataforma Spotify y, además, ya ha sido utilizado por los populares madrileños para acompañar las imágenes de presentación de los 178 candidatos de la formación en los distintos municipios de la región.