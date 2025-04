La gastrobodega de Berasategui, a una hora de la capital

En el mundo de la alta gastronomía, donde la innovación y la tradición a menudo luchan por el protagonismo, la Gastrobodega Martín Berasategui emerge como un espacio donde ambas coexisten en perfecta armonía. Situada en las profundidades de una bodega del siglo XV en Rueda, esta propuesta es el reflejo más sincero de la visión de Martín Berasategui, quien ha decidido rendir homenaje tanto al vino como a la cocina en una experiencia completa que marca un nuevo hito en la fusión de enoturismo y gastronomía.

Ubicada a 20 metros bajo tierra, en un entorno de intrincados pasadizos que revelan la historia vinícola de la región, la Gastrobodega es un lugar único. No se trata solo de un restaurante, sino de una inmersión completa en el patrimonio cultural de Bodegas Yllera, una de las más prestigiosas de Castilla y León. "Queremos que cada plato y cada vino cuenten una historia. Aquí, el cliente no solo viene a comer; viene a vivir una experiencia", señala Martín Berasategui, quien ha sido galardonado con 12 estrellas Michelin y que, con este proyecto, muestra su profundo respeto por la tradición vinícola y gastronómica de la región​.

Gastrobodega Martín Berasategui. LR.

En la Gastrobodega se busca que reine la honestidad y la sencillez en la cocina, no se pretenden las estridencias ni artificios. Nauzet Betancor, el chef ejecutivo y mano derecha de Berasategui, lidera una propuesta gastronómica que se centra en el producto de proximidad, donde la sostenibilidad es un principio asumido por defecto. "No necesitamos alardear de sostenibilidad; si tenemos un huerto, es lo lógico. Si usamos productos de proximidad, es por sentido común," explica Nauzet​. Cada plato en la Gastrobodega sigue un corte clásico pero actualizado, respetando las raíces de la cocina española y potenciando los sabores de los ingredientes locales. La filosofía de Nauzet es clara: la cocina de entorno no necesita ser decorada en exceso, pues el valor ya reside en el propio producto. "La cocina no debe deslumbrar con florituras, sino con la autenticidad del sabor," afirma el chef​.

Por su parte, Roberto Simal, jefe de sala, se encarga de que cada comensal viva una experiencia inolvidable. Con una trayectoria que lo ha llevado a liderar proyectos familiares y trabajar codo a codo con Berasategui, Roberto tiene claro que el trato cercano es clave para que cada cliente se sienta como en casa. "La hospitalidad es hacer que cada detalle cuente, que el cliente se sienta en su hogar desde el primer momento," añade​. La sala y la cocina trabajan en perfecta sincronía, un reflejo de la visión de Berasategui de dar la misma importancia a ambos elementos, y todo ello complementado con los vinos de la Bodega Yllera, un verdadero emblema de la región. "Estamos en una bodega histórica, y cada botella que servimos tiene una historia que contar. Nuestra misión es hacer que esa historia cobre vida con cada plato," concluye Roberto​.

Exsperiencia integral en Rueda

Además de la cocina y el servicio, la Gastrobodega Martín Berasategui ofrece una experiencia completa de enoturismo. Los visitantes pueden adentrarse en los pasillos subterráneos de la bodega, participar en catas privadas y descubrir la riqueza vinícola de una de las regiones más importantes de España. El menú degustación, que varía según la temporada, está diseñado para resaltar los sabores locales y maridar con los vinos de Yllera, creando una simbiosis perfecta entre la comida y el vino​.

La Gastrobodega también está enfocada en eventos exclusivos, ofreciendo espacios únicos para cenas privadas, eventos corporativos y experiencias personalizadas que explotan el potencial de este entorno tan singular. "Aquí no seguimos modas ni buscamos la estridencia; nuestra propuesta es sincera, atemporal, y está centrada en el cliente y en su experiencia," asegura Nauzet​.