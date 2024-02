La generosidad que no tiene precio en el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Madrid se encuentra en un proceso crucial de renovación de su personal, en vista del reto que supone la jubilación de 2.615 funcionarios de carrera entre 2022 y 2026. Como parte de esta estrategia, 30 nuevos técnicos en la rama jurídica y dos en la rama económica han dado inicio a un curso selectivo tras superar rigurosos procesos de selección.

La integración efectiva de estos nuevos miembros en el equipo municipal es esencial para el éxito de la gestión local. Por ello, el Área de Economía, Innovación y Hacienda, liderada por Engracia Hidalgo, ha diseñado un plan de bienvenida e integración dotado de materiales y actividades ramificadas para facilitar la comprensión de la cultura organizacional, los procesos internos, y los valores que guían la gestión municipal. En el marco de este esfuerzo, se ha implementado un servicio de mentoring para los recién llegados, con el objetivo de transmitirles los valores y principios municipales, así como de potenciar sus habilidades profesionales para una exitosa carrera dentro del Ayuntamiento. Este servicio, puesto en marcha por el Área de Economía, Innovación y Hacienda a través de Madrid Talento en 2021, ofrece un acompañamiento personalizado por parte de mentores voluntarios. Actualmente, el Ayuntamiento cuenta con 100 mentores voluntarios que organizan sesiones informativas y elaboran materiales de comunicación para apoyar tanto a mentores como a mentorados. Los procesos de mentoring se llevan a cabo con seguimiento y evaluaciones regulares, con el fin de de garantizar su efectividad y beneficio mutuo. La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, destaca que, hasta la fecha, se han completado 104 procesos de mentorización, con un alto índice de presencialidad y una valoración sobresaliente por parte de los mentorados, lo que demuestra el éxito y la importancia de esta iniciativa para el futuro del Ayuntamiento de Madrid

El director general de Recursos Humanos, Antonio Sánchez, cuenta que el programa de mentoring se enmarca en una amplia iniciativa llamada Madrid Talento, marca con la que quieren atraer a las nuevas generaciones a prestar servicio público al Ayuntamiento. «Queremos poner en valor la actuación de nuestros empleados municipales», destaca. En este contexto hay una brecha generacional en la que a los veteranos, también conocidos como «baby bommers» les llega la edad de jubilación y están entrando los «centennials», también conocidos como Generación Z. «Pero aquí lo más importante son las personas, no se trata de piezas», señala Antonio Sánchez. El objetivo es, por tanto, abordar una gestión del conocimiento y una trasferencia de talento, valores y experiencia por parte de quienes más tiempo llevan y en favor de los nuevos. «El mentoring es un proceso de acompañamiento por parte de una persona que tiene experiencia en la administración municipal».

Este proyecto forma parte de la etapa de bienvenida al consistorio. Empezó en 2021 con un equipo inicial de 12 personas (que recibieron formación previa de mentores), a día de hoy son más de 100. Y como finalidad fundamental, se debe tansmitir el poso de conocimiento en cuanto a la cultura organizativa, sobre todo si hablamos de un edificio tan grande y con tantos empleados prestando servicios como es el caso del Ayuntamiento de Madrid. «Es absolutamente voluntario, tanto por el mentor como el mentee», aclara Sánchez. Algo que tiene mucho valor porque incorpora un elemento de generosidad, pues al final están transmitiendo su legado dentro de un sentimiento de pertenencia y orgullo. «Ser voluntario no significa desordenado, al contrario: es un proceso profesionalizado. Nos ocupamos de que los mentores pasen previamente por una formación y la dinamizamos constantemente con encuentros o elaboración de materiales, entre otras cosas». Los requisitos parten de un periodo mínimo de experiencia en el Ayuntamiento de Madrid, que no es poca cosa, puesto que hablamos de trayectorias que superan los 15 años. «Pero lo más importante es querer, estar dispuesto a regalar el propio tiempo puesto que se compagina con el horario de trabajo». Cada pareja se reúne unas cinco veces aproximadamente, a libre elección de los mismos de la fecha, lugar y hora. «Los resultados son excelentes», responde Sánchez. Además, de acuerdo con las encuestas internas del equipo Talento, la valoración de los participantes ha sido de excelente, puesto que se sitúan en el 4,8 sobre 5 de valoración. «Es para estar orgullosos. En los encuentros que se realizan con los mentores salimos muy satisfechos. Es un complemento de realización profesional y personal de la trayectoria laboral».

Escuchamos los testimonios

Minerva Martín, consejera técnica del Servicio de Desarrollo Personal, lleva muy poco tiempo en el Ayuntamiento. «Cuando escuché hablar de esta iniciativa quise participar. Me parece algo muy vanguardista que solamente lo había escuchado en los entes privados. Fue una oportunidad poder conocer el programa y tener un apoyo personal y espacio de confianza con alguien con mucha trayectoria laboral». Y añade otra ventaja: «concretamente me ha ayudado a conocer la organización, que es muy grande. Por mucho que estudies, nunca es lo mismo que lo que implica la vida laboral». Además, a nivel personal también ha podido potenciar sus fortalezas y superar debilidades para optimizar su carrera profesional, explica Minerva.

Por otro lado, Víctor, adjunto al departamento de Vectores de Madrid Salud, confiesa que es «de la teoría de los que piensan que todos los problemas de uno ya los ha sufrido alguien anteriormente que los ha sabido solucionar». Según cuenta, en su sector son un número muy reducido y esta iniciativa le ha ayudado, además de a impulsar su aprendizaje, a sociabilizar y conectar con otros sectores vecinos en el edificio. En sus palabras: «el resultado ha sido maravilloso, es una gran oportunidad para desarrollarte y estoy muy contento». Al fin y al cabo, hablamos de habilidades sociales, tan importantes en tiempos donde el trato a la persona y el contacto directo están en peligro. Pero el tema de la Inteligencia Artificial es otro.

►Elena Díaz Carnerero, interina y una de las 12 mentoras que se lanzó a esta embarcación, siente un enorme respeto por los que llegan y considera fundamental escucharlos y aprender de ellos. «Esto no es un trabajo encorsetado, ni aburrido, ni solitario. Me hubiese gustado haber tenido esta oportunidad del mentoring». Montse Rosell, en vicealcaldía de Protección de Datos: «La calidad y la excelencia está en nuestras relaciones y capacidad de trabajar en equipo». Y pese a la experiencia, «hay que saber escuchar, no lo sabemos todo»