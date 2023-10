El Gobierno amplía de 100 a 450 los inmigrantes que acogerá Alcalá de Henares

En consonancia con otras reclamaciones similares en ayuntamientos de toda España, el Consistorio de Alcalá de Henares ha recibido la información relativa al acogimiento de inmigrantes de forma parcial, cuando no errónea. De hecho, tal y como ha asegurado la alcaldesa del municipio, Judith Piquet, y de acuerdo a las comunicaciones mantenidas con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en principio, la localidad recibiría en torno a cien personas, rescatadas de cayucos a lo largo de las últimas horas. Sin embargo, de esa cifra, se ha pasado a 450.

«Lo que criticamos no es la llegada; es la falta de planificación y transparencia», asegura Piquet a LA RAZÓN. «O no hay un plan, o no hay coordinación, o no lo quieren contar», añade.

Del mismo modo que ha ocurrido con Isabel Díaz Ayuso, que vertió unas críticas similares, las reclamaciones del PP han sido utilizadas por el Gobierno central en funciones para tachar a los políticos «populares» de racistas.

«Esto no es una cuestión ideológica. Está muy lejos de eso. Lo que nos preocupa es todo lo que afecta a la vida de mis vecinos. Si nos acusan de xenofobia y racismo, es para tapar su propia falta de coordinación», responde Judith Piquet.

De las pocas certezas, afirman, que ha recibido el Consistorio sobre la llegada de los inmigrantes, es que esta acogida será la «primera fase». Estas 450 personas serán alojadas en unas dependencias militares, el cuartel Primo de Rivera, construido en la década de los cincuenta del pasado siglo y que en su día fue sede de la I Bandera Paracaidista. No estarán dentro de los edificios, sino en unas carpas habilitadas por el Gobierno, algo que también ha llamado la atención del Ayuntamiento de Alcalá, teniendo en cuenta lo próximo que está el invierno.

Otro de los datos aportados por Delegación del Gobierno es que los nuevos inquilinos estarán en régimen abierto, lo que supondrá que puedan entrar y salir cuando quieran.

Policía local

El Ayuntamiento ha convocado para este lunes la Junta local de Seguridad. «Tenemos que coordinarnos en las actuaciones en materia de seguridad. Porque, además de interesarnos la convivencia entre vecinos, también nos interesa la parte social. Por ejemplo, no sabemos si hay menores y niños entre esas 450 personas. Y también está la parte sanitaria: si se van a utilizar los servicios municipales o el Hospital de Alcalá de Henares», explica la alcaldesa.

Y es que, para Piquet, se trata de un «flujo lo suficientemente importante» como para que haya una coordinación» en seguridad que, por el momento, no se ha producido.

Por el momento, el Consistorio sí coordinará a todos sus agentes municipales, que suman 250, a los que hay que añadir los agentes de la Guardia Civil destinados en Alcalá de Henares.