La Gran Vía de Madrid, protagonista del cupón de la ONCE

La ONCE se ha inspirado en Gran Vía para el diseño de la edición madrileña de su serie 'A pie de calle', que hace un recorrido por las vías más emblemáticas de España.

La Cornamusa de Cibeles ha acogido este lunes a las 11:30 horas la presentación de este cupón, que estará disponible para su venta al público el próximo 13 de agosto.

Al acto ha acudido el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, además del delegado de la ONCE en la Comunidad de Madrid, Luis Natalio Royo, y la presidenta del Consejo Territorial regional de la ONCE, Teresa Rodríguez.

"Esta colección se hace en las 52 provincias de España, eligiendo la calle más significativa de cada una de ellas. En este caso, la Gran Vía, una arteria principal de la ciudad", ha explicado Royo durante su intervención.

Asimismo, ha hecho entrega al delegado de una réplica a gran escala del cupón y ha agradecido al Consistorio su papel con respecto a la organización.

"La ONCE es un ejemplo, es marca España. Siempre hay que agradecer la labor social de atención a las personas con discapacidad y transmitir el mensaje de igualdad", ha señalado Fernández al hilo, quien ha recalcado que sin los vendedores de la ONCE, "Madrid no sería Madrid, forman parte de la ciudad".

Ha invitado, además, a comprar este cupón "conmemorativo", porque no solo "puede tocar", sino que además representa esta "gran labor" de la ONCE.