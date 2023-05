El 2-M de la izquierda...sin PSOE y Más Madrid

Mientras en la Puerta del Sol se congregaban unas 800 personas en el acto institucional de la celebración del 2 de Mayo, la izquierda madrileña se ocupaba ayer de contraprogramar con sus propios actos, imbuidos en plena campaña electoral. Así, la unidad entre Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde se consolidaba en la plaza de San Ildefonso, en un acto validado por Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y Alberto Garzón, ministro de Consumo. Por su parte, Reyes Maroto guardaba silencio en el día celebrativo de la Comunidad que espera gobernar, mientras que Más Madrid se congregaba en un discreto acto en Móstoles.

«Ese Madrid que se levanta desde 1808, el próximo 28 de mayo se volverá a levantar», aseguraba la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, convencida de que el PP «teme a esta alianza», ya que, si bien Podemos no se presentó a los comicios de 2019, «de lo contrario nos habrían puesto una silla» en el acto de la Puerta del Sol.

En medio de gritos de «sí se puede», los herederos del 15M se emocionaban con las palabras de su candidato a la alcaldía de la ciudad, el exatleta Roberto Sotomayor, quien arremetía contra los congregados en la Puerta del Sol señalando que, mientras «en Malasaña pensamos cómo mejorar Madrid», en la sede del Gobierno regional «hay gente pensando cómo generar desencuentros y falsas expectativas». Inmediatamente después, y definiendo Madrid como una ciudad en la que «el código postal marca tus oportunidades», Sotomayor prometía transporte público gratuito para los empadronados si logra llegar al Consistorio. «Podemos es imprescindible porque somos el recordatorio permanente de que una vez nos pusimos en pie y nunca más nos vamos a poner de rodillas», aseveraba el candidato.

En la misma línea, Alberto Garzón recordaba que «los derechos de hoy son las luchas de ayer, y los derechos de mañana son las luchas de hoy». Abrazaba, así, el discurso de su compañera en el Gobierno de España, Ione Belarra, con quien se ha congraciado por su papel en la elaboración de la Ley de Vivienda. De esta manera, y ante la latente tensión de ambas fuerzas políticas, el hacha de guerra quedaba enterrada en Madrid y sellada con un abrazo entre Garzón y Belarra, al menos, hasta que pase el 28M.

Mónica García, en Móstoles

Mientras, en Móstoles, el acto programado por Más Madrid quedaba velado por la decisión de la Junta Electoral de excluir de las listas de la formación a la activista saharaui Tesh Sidi. «Te volveremos a meter porque este barco no zarpa sin ti», aseguraba la aspirante a la presidencia de la Comunidad, Mónica García, quien criticaba que este «error administrativo» no se produjese cuando Toni Cantó se empadronase fuera de tiempo para participar en las elecciones de 2021. «Nuestra compañera está estudiando en Madrid desde hace cinco años. Está acostumbrada a superar todas las barreras y no dudes, Tesh, que vamos a llegar hasta el último tribunal», concluía García.