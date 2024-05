La izquierda recupera las lonas contra Ayuso tras la reflexión de Sánchez

A pocas semanas para que se cumpla un año de la catástrofe electoral de Podemos en Madrid, sus herederos han recuperado las lonas para señalar a Ayuso. Los morados colgaron la cara del hermano de la presidenta impresa en un cartel gigante en las pasadas autonómicas y en la semana del «punto y aparte» de Pedro Sánchez, Más Madrid despliega dos lonas con la cifra de fallecidos en residencias en pandemia. En la campaña de mayo de 2023, diputados de Podemos lucieron camisetas con la imagen del hermano de Isabel Díaz Ayuso que acompañaron de mensajes beligerantes. Ahora, el escondido partido de Pablo Iglesias quiere «recordar la memoria de todas esas personas fallecidas en residencias sin derivación hospitalaria» y seguir «reclamando responsabilidades y justicia». La presidenta de la Comunidad ha negado que en la región se aplicara el protocolo que conmemora Más Madrid y anima a investigar en qué otras sí que existió.

La portavoz del partido de Errejón, Manuela Bergerot, elevó el tono esta semana acompañando el despliegue de los carteles. También subió los decibelios su compañera en el Ayuntamiento, Rita Maestre. La portavoz municipal fue expulsada del Pleno de Cibeles después de que el propio alcalde de Madrid, avisara al presidente de que ésta «ha llamado nazis en reiteradas ocasiones a los concejales de Vox, y yo le pediría por favor que rectifique. Ya está bien de insultar».

Las jornadas de reflexión de Pedro Sánchez han elevado la crispación a la izquierda tanto en Cibeles como en Vallecas. Las lonas han agitado la polémica en la Cámara madrileña, donde la trifulca es cada jueves mayor. Las pasadas elecciones municipales dieron a Ayuso la mayoría absolutísima, laminaron al Podemos de Pablo Iglesias del tablero regional y colocaron a Más Madrid como líder de la oposición. Desde la bancada que lideraba la ministra de Sanidad han aumentado la tensión tras la «operación retorno de Sánchez».

El presidente del Gobierno pidió rebajar el tono y las confluencias de Yolanda Díaz en Madrid rescatan las lonas. La tensión quedó este año fuera de la Real Casa de Correos en la celebración del Dos de Mayo, aunque la expectación estuvo presente hasta el minuto de descuento del discurso de la presidenta. Ayuso optó por remarcar que Madrid es «la plaza mayor de todos», una comunidad «al servicio de España», el dique de contención de las políticas de Pedro Sánchez, a quien se cuidó de no mencionar en esta ocasión, pero que estuvo en las segundas lecturas de la mayoría de los presentes. El tono institucional no evitó que en la sede de la Comunidad de Madrid se visualizara un escenario presente cuando Ayuso subrayó que Madrid se alzó frente a quienes quisieron doblegar a los madrileños. La memoria del Dos de Mayo sirvió a la dirigente popular para ensalzar la fuerza de la región y sus ciudadanos frente a las amenazas, los abusos y las injusticias, unas palabras contextualizadas en la Historia pero que muchos situaron en el momento actual.

Fuera del escenario, los partidos políticos aparcaron el punto y aparte y, como informó este periódico, no perdieron la ocasión para valorar la estrategia del jefe del Ejecutivo y su operación regreso a la presidencia del Gobierno. «Escandalizada» se mostró Rocío Monasterio por las declaraciones de Sánchez y su intención de «hacer limpieza de los periodistas que discrepan» o de los «jueces que no obedecen». Jueces y periodistas han centrado esta semana el debate después de las palabras de Sánchez justificando su permanencia en Moncloa. Ayuso ha cerrado la semana en Sol premiando la labor de periodistas y el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, haciendo referencia al «punto y aparte» recomendado por el presidente del Gobierno. Para el secretario general del PSOE en Madrid, las palabras del jefe del Ejecutivo suponen un «reto democrático».

Lo que para Lobato es un desafío para que «los ciudadanos, los políticos, seamos capaces de dejar de insultarnos, seamos respetuosos y reconozcamos nuestros errores», para su compañera de partido en Cibeles, Reyes Maroto son «deberes» que «Sánchez nos ha puesto a la ciudadanía» para dejar de «alentar mentiras y bulos para hacer daño al adversario político». El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que se ha mostrado molesto en más de una ocasión por lo que considera las pretendidas lecciones de la izquierda, fue protagonista al separarse del guion que marcó la jornada y atacar la «persecución a todos aquellos que disienten de Pedro Sánchez, que no acatan los deseos del amado líder, y que no comparten el rumbo del culto a la personalidad, populismo y hostigamiento a aquellos jueces que no siguen la doctrina del sanchismo».

La semana en la que el PSOE le afea sus medidas con las viviendas turísticas (VUT), el alcalde pisa el acelerador contra las políticas del Gobierno. El popular ha defendido la gestión de su equipo frente al anterior plan de Manuela Carmena, «absolutamente ineficaz». Desde Cibeles, ha arremetido contra la socialista Reyes Maroto por sus «contradicciones» y, en su opinión, las del presidente del Ejecutivo. «Es como cuando (Pedro) Sánchez habla de democracia. Es una contradicción en términos que hable Sánchez de democracia y que usted hable de restablecimiento de la legalidad como miembro del Partido Socialista».

Cuando conocemos qué calles de la capital cuentan con cámaras de inteligencia artificial para cazar maniobras de circulación indebidas, el alcalde critica el giro del presidente y presume de olfato. Acertó en su pronóstico sobre el desenlace de la reflexión de Sánchez. «Ni con agua caliente», sentenció.