Anna Padilla presenta junto a su madre, Paz Padilla, su nueva colección de ropa: “Guste o no guste estoy orgullosa”

Hace varios años que Paz Padilla junto con su hija Anna comenzaron su aventura empresarial en el mundo de la moda. Ahora han dado un paso más y están pendientes de abrir su propia tienda en Madrid. En la presentación de la colección de sus nuevos productos la influencer ha mostrado con orgullo las prendas y accesorios de su firma “No Ni Ná”. Desde vestidos perfectos para el verano hasta sudaderas de colores muy llamativos que perdurarán en los armarios de todos. “Es verano y es lo que más apetece”, arranca Anna Padilla relatando a LA RAZÓN todos los detalles que caracterizan a esta línea.

Con llamativos colores que no dejan a nadie indiferente, del rosa intenso a tonos más neutrales. La nueva colección de “No Ni Ná” se centra en una selección de prendas enfocadas para el verano, pero que no pierde de vista su esencia con diseños que destacan y podrán usarse durante varias temporadas. Lo cierto es que en esta presentación la época estival ha tenido un papel protagonista. “Tenemos prendas muy playeras, pero nosotras le damos siempre mucho color. Queremos representar esa alegría de Cádiz”, contaba la influencer sobre su esencia.

Paz y Anna Padilla Instagram

De algodón, pero “muy fresquitos”. Una elección indispensable para el verano. Por otra parte, no se olvidan de sus trabajos anteriores y plantean una línea con productos de lino. “Sacamos una hace dos años y aún sigo viendo a mucha gente que se la pone”. Más allá de crear una colección que siga la tendencia, lo que se busca con este trabajo es crear prendas que puedan perdurar más en el tiempo: “Estamos en un momento en el que las modas vienen del tirón. Yo alucino con lo de “coquette”, que no sé de dónde ha salido. De repente todo son lazos y todo es “coquette”. Se quema todo muy rápido, así que poder encontrar piezas que sean un poquito distintas y que no lleve todo el mundo me parece importante”.

Tanto madre como hija no dudan en expresar su alegría con la trayectoria que está cogiendo la firma: “Guste o no guste estoy orgullosa de lo que estamos haciendo”, seguía contando sobre el trabajo y esfuerzo que tanto han dedicado a “No Ni Ná”.

Su colección no se ha centrado en los vestidos perfectos para ir a la playa o salir más arreglada de noche, sino que han ido desarrollando una serie de sudaderas que, si “al principio eran más básicas con el logo de “No Ni Ná”, poco a poco hemos ido haciendo cosas más monas. También las tenemos en la versión mini, porque el momento madre e hijo con la misma prenda es monísimo”.

Por el momento solo tienen tienda en Zahara de los Atunes, pero su objetivo es que muy pronto se abra una tienda en la capital: “Una aventura que estamos estudiando”. Y es que su marca se sigue expandiendo. Hace poco tiempo se sumó a su equipo Cristina, una diseñadora con la que han dado un gran impulso a su negocio. Esta incorporación ha supuesto que Anna cediera el testigo. Hasta ese momento era la propia Anna Padilla la encargada de llevar a cabo el cambio de la web, el diseño… Sin embargo, no se ha desprendido del todo de estas funciones: “yo sigo llevando parte de la web”, reconocía la influencer a LA RAZÓN. “Me cuesta delegar un poco, pero llega un momento en el que no puedes estar en todo”. El crecimiento de su marca es cada vez más evidente y no han sido pocas las ocasiones en las que se han sorprendido con personas de países como México que lucían sus diseños. Uno de sus productos que más ha llamado ha sido una sudadera naranja y rosa, tonos muy vivos: “En un concierto vi a una chica subida a hombros que la llevaba y no me lo podía creer”, comentaba Anna con orgullo.

La nueva diseñadora ha sido un gran apoyo para Anna: “Trabajamos mano a mano y las ideas son en común. También porque ella me ayuda con los tejidos y cosas que no termino de entender”. “Yo no he estudiado patronaje, pero sé lo que me gusta”, afirmaba al medio. Lo cierto es que la hija de Paz se ha volcado de lleno en la empresa, la que es a día de hoy como su bebé, pero todavía hay cosas que se le escapan y por las que necesita una ayuda extra: “No tengo ni idea de coser un dobladillo, es una tarea pendiente. Pero en el máster que hice toqué todos los pasos de diseño gráfico que también es super complicado. Al final quieres tener nociones de todo para poder controlar al principio”. Si hay algo que caracteriza la aventura empresarial de madre e hija es la cautela. Despacio, pero seguro. Así es como han crecido, aprendido y conseguido traer una colección “más redondita que nos representa un montón. “No Ni Ná” está cogiendo mucha más identidad”.

En sus redes sociales han compartido parte del proceso, no solo mostrando productos, sino viajando y aprendiendo: “Viajar es una de las mejores maneras de inspirarte. A veces necesitas salir para abrir la mente y ver olores y colores. Todo el entorno te inspira para lo que quieres crear. Nosotras buscamos hacer cosas especiales. La inspiración de los vestidos es claramente de la India y hemos cogido muchas ideas un poco de cada sitio que hemos visitado”. El ritmo no para y “ya estamos trabajando en la de invierno”, decía Anna en la presentación sin poder ocultar su emoción.

Para la familia este no sería el único gran proyecto que ha llamado la atención. Paz Padilla, aparte de estar volcada en “No Ni Ná”, tiene una motivación extra para ayudar a la gente con sus vivencias y experiencias personales. La presentadora está de promoción de su nuevo libro “Madre”, con el que pretende ayudar a mucha más gente: “Me pesaba la responsabilidad tras publicar “El amor de mi vida” y quería seguir ayudando. Poder compartir mi experiencia en este camino de autoconocimiento y espiritualidad me parece algo muy importante”. Todo su trabajo está teniendo frutos que ve a diario, ya sea en su perfil de “Instagram” o en sus actuaciones en el teatro: “La gente me da las gracias”. Sin embargo, no se limita a mostrar su experiencia, sino que con sus contacto profesionales con psiquiatrías muestra a la gente como es el funcionamiento de su cerebro y cómo afrontamos los problemas: “Nosotros nos enfrentamos como podemos, a veces con los cuernos y otras con los ojos tapados, pero en psiquiatría hay una forma específica de saber reaccionar correctamente a lo que vivimos”. “La gente sería más feliz si supiera como funciona”, lo que tiene claro Paz Padilla es que su experiencia, sus vivencias y todo lo que ha aprendido de su propia madre pueden llegar a ayudar mucho a la gente. Este viernes dará un paso más para hablar en sus redes sociales con un psiquiatra especializado. No es la primera vez que la actriz, presentadora y humorista da estas dos perspectivas para tratar de comprender cómo afrontar los problemas de la vida: desde la experiencia y desde el estudio de la neuropsiquiatría. “La información no te la puedes quedar. Hay que darla para que más personas puedan beneficiarse”.

Paz y Anna Padilla Gtres

Su faceta como influencer no se queda atrás y está directamente relacionada con ayudar a la gente. Mucho se ha hablado de la “superficialidad” que se comparte en las redes, pero este no sería un rasgo distintivo de Paz: “No es verdad, porque yo en mi perfil cuento y hablo de todo. La gente lo que quiere es la verdad y por eso los que me siguen saben quien soy, porque están en mis redes. Al final tu no puedes mostrar una vida de mentiras”.

Una opinión que también comparte su hija Anna. La influencer ha llegado a crear una sólida comunidad en la que se preocupan y se ven como amigas a distancia: “Es importante no perder esa magia de “Instagram”. Yo cuando empecé no existía el trabajo de influencer como tal y compartía lo que me apetecía, lo bueno y lo malo. Lo bueno es que siento que hay confianza con mis seguidoras, por lo que no importa si un día no me encuentro en mi mejor momento”, explicaba. Con un sinfín de frentes abiertos, madre e hija se centran en dar su mejor versión para transmitir su esencia en todo lo que hacen: desde una llamativa línea de ropa, hasta compartir experiencias enriquecedoras.