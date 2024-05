Dulceida presume de embarazo en el Festival de Cannes con vestido 'made in Spain' en una jornada con mucha presencia española

Tercera jornada del 77 Festival Internacional de Cine de Cannes, una cita imprescindible para amantes del Séptimo Arte que, hasta el próximo sábado 25, y que reúne en la Riviera Francesa a decenas de estrellas de cine internacionales. Esta noche se despliega la primera alfombra roja, sobre la que desfilarán vestidazos de Alta Costura y otros look de invitada inolvidables, pero ya hay una intérprete que se ha ganado su puesto en la historia del festival gracias al estilismo que ha escogido para llegar a Cannes, en concreto al hotel más famoso de todos. Y una de las más glamurosas, Anya Taylor-Joy, pero por la noche el glamur lo puso la presencia española con Dulceida, Miguel Ángel Silvestre, Cristina Castaño o Nicole Wallace. Bien es cierto que el Festival de Cannes tiene el enfoque en el mundo de la cinematografía, pero el campo de la moda y el estilo también es uno de los más importantes. No cabe duda de que muchos de nosotros no nos perdemos la alfombra roja del Festival de Cannes, donde los actores y actrices internacionales (y también, los influencers) presumen de su look de gala glamuroso.

A los looks de alfombra roja más internacionales como Heidi Klum, Jane Fonda, Helena Christensen, Meryl Streep, Naomi Campbell, Anya Taylor Joy, Elsa Pataky y Chris Hemsworth, sumamos en esta tercera jornada representación española como la de la influencer Dulceida, que aunque no ha pasado por la alfombra roja ha brillado en una fiesta privada, o Cristina Castaño y Nicole Wallace que si que se han lucido por la 'red carpet' del Festival de Cannes.

Dulceida con vestido rosa con capucha de Claro Couture en el que ha confiado sus últimos looks de gala estando embarazada.

Dulceida. @dulceida

Cristina Castaño con vestido negro de escote halter del diseñador sevillano Nicolás Montenegro.

Nicole Wallace, como embajadora de Dior, ha lucido frac de la colección Fall 2024 presentada hace un mes en Nueva York.

Muy pendientes de esta cuarta jornada de viernes en el Festival de Cannes 2024 para conocer que estilismos nos deja esta alfombra roja en la que durante dos semanas están todo los focos puestos.