Javier Pereira: "El cine es lo que más me gusta, mágico y trascendental"

Recuerda la Puerta de Toledo con especial cariño, fue allí donde hizo su primer curso de teatro. En aras de, con 12 años, buscar una extraescolar que no fueran “fútbol o judo”, Javier Pereira se decantó por las artes escénicas. Fue el paso previo a su llegada al centro de Cristina Rota, uno de los lugares por excelencia donde gran parte del gremio se formó por aquel entonces. “Me lo pasé tan bien y aprendí tanto que me enamoró la profesión”, confiesa. Cierto es que contó con la suerte, aunque también el talento, de ser fichado por Katrina Bayonas, destacada productora y directora de castings. Ahora, puede afirmar un privilegio, y es que “vivo de ser actor”. Cuenta que “desde los 14 hasta los 20 años estuve compaginando los estudios con la interpretación, ese tramo en la edad de cada uno es muy importante en la vida, determina muchas cosas. Yo seguí el camino de la actuación”.

Explica que su carrera ha sido “un crecimiento muy gradual. Cuando me preguntan por la gestión de este sector digo lo mismo, y es que la incertidumbre la tenemos siempre, es algo con lo que aprendes a convivir porque no se puede dar nada por sentado”. Reconoce que está bien tener un plan B, pero “es muy importante no dejar de aprender y hacer cosas que te motiven”.

Trayectoria

Su escenario ahora es el cine, “lo que más me gusta, mágico y trascendental”. Uno de sus trabajos fue en la película "El pacto" (2018), dirigida por David Victori. Aunque no fue su primer proyecto, la película le permitió destacar especialmente en el sector. En televisión, uno de los papeles más significativos de Javier Pereira fue en la serie "La caza. Monteperdido" (2020), un thriller donde interpretó a uno de los personajes clave de la trama, lo que marcó un punto de inflexión en su carrera televisiva al conectar con una audiencia más amplia. “Y cómo olvidar la cara de los espectadores cuando se dan cuenta en ‘Que Dios nos perdone’ que yo soy el asesino”. Igualmente, también ha participado en series como "El Embarcadero" (2019).

Pereira ha optado por proyectos de muy diversos tono y temática, desde una faceta más cómica en "La boda de Rosa" (2020), dirigida por Icíar Bollaín, hasta su papel más serio en "Los europeos" (2022). “Me gusta moverme en distintos géneros, de todos aprendes y lo importante es conseguir hacer tuyo el personaje en cada ocasión”. Defensor del cine, asiduo a los madrileños Ideal y Renoir donde se puede disfrutar de las versiones originales, Pereira no teme a la llegada de las plataformas ni a su peligro de extinción, “cambiará el formato y nos tendremos que adaptar como en cualquier otra profesión, pero la gente necesita ver películas. De hecho, gracias a las plataformas ahora se consume mucho más”, añade.

Actualmente se prepara para los estrenos de las películas “La niña de la cabra”, en abril, y en mayo “El instinto”, la cual protagoniza. Y dentro de sus proyectos de 2025 también destaca “La Tregua”, una película de Netflix de Miguel Ángel Vivas y de la que se siente “muy orgulloso”, además de suponerle un cambio de look importante. “Estoy muy ilusionado con lo que viene, lo cierto es que el cine es permanente, se queda para siempre. Por eso es muy bonito seguir experimentando que te feliciten o reconozcan por un papel, que te recuerden y que se pueda disfrutar de esa proyección cuando se quiera es un lujo”, comenta el actor. Por otro lado, podemos encontrarlo en los Teatros Luchana, en la comedia francesa “Una semana nada más”, de miércoles a domingo. “Es un plan muy divertido y recomendable que nos enseña que ser cobarde no trae cosas buenas”, comenta a propósito de la obra. “La gente quiere comedia, especialmente después de la pandemia muchos se han acercado al teatro con la excusa de querer pasarlo bien”.

Los favoritos

El actor ha vivido en otras ciudades como Los Ángeles, Londres, México y Argentina. Sin embargo, confiesa que “no me veo en otro lado que no sea Madrid, me declaro un enamorado. Aquí he crecido, tengo a mis amigos y a mi familia. Sigo jugando al fútbol con mis compañeros del colegio en Canal y en El Retiro”. Su lugar favorito de la ciudad es Matadero, “me inspira muchísimo”; aunque también disfruta especialmente de espacios como la Escuela PIAS, biblioteca en Lavapiés donde estudió Trabajo Social, el Reina Sofía y, como no, su barrio, La Latina.

Entrevista con el actor Javier Pereira. © Alberto R. Roldán / Diario La Razón. Alberto R. Roldán Fotógrafos

Si tiene que elegir, su papel es “Que Dios nos perdone”; y de otros destaca a Joaquín Phoenix en “The master”. Su referente, Pepe Mujica. Su escena favorita está en la conversión de algo trágico a algo bonito en “La vida es bella”. Con quien le gustaría trabajar alguna vez es con el director Alberto Rodríguez. Y sus sitios favoritos de Madrid pasean entre el Templo de Debod y el Madrid de los Austrias (y, entretanto, recomienda hacer una parada en La Playa, en La Latina).