José Carlos Gracia: «El nacionalismo es un fracaso para el ser humano»

Empezó como una formad de dejar un legado a sus hijos, y, unos años después, es uno de los podcast de Historia más escuchados en español. Ahora, replicando la fórmula del éxito que ha llevado a «Memorias de un tambor» a ser uno de los podcast más escuchados y premiados en su materia, José Carlos Gracia se ha embarcado en la aventura de publicar el libro «España y su herencia invisible», el cual, dice, es «mucho más que un libro de historia». «Es la búsqueda de canalizar el humanismo, lo que llevamos dentro, lo que nos une, a partir de ese legado común que es nuestra historia, y la responsabilidad que tenemos con el pasado para transmitirlo al futuro».

Y es que, según dice Gracia, seguimos arrastrando influencia romana, árabe... «El poso que queda en España de estas culturas es muy importante», pero, para él, la tesis de todo lo que hace es que se entienda de una vez que «los humanos somos los mismos ahora que en el siglo II, con distintos problemas, pero al final la raíz es la misma. Si nos sentamos por la noche a mirar las estrellas vemos lo mismo que un celtíbero o un neardental. Tenemos más conocimiento, sí, pero la impresión ante la naturaleza, las grandes preguntas acerca del sentido, las envidias, las pasiones, las guerras, la búsqueda de la supervivencia, siguen estando ahí». Precisamente por esto ataca frontalmente las ideas nacionalistas, convencido de que «el nacionalismo es un fracaso del ser humano». «Es buscar la tribu, el grupo al que perteneces. Te encierras en tu propia, debilidad, en tu propia ignorancia. La historia nos demuestra que el sentirnos integrados en nuestro propio grupo y tener un enemgo común es muy agradable, con tus fronteras, tu idioma, tu cultura, pero siempre denostando lo otro», explica.

Para él también es un tema recurrente la leyenda negra que sobrevuela la historia de España. «Ese afán de autodestrucción de nuestra historia no tiene sentido», dice, ya que «somos herederos tanto de lo bueno como de lo malo. Igual que de una persona puedes heredar un piso o una deuda. Lo bueno se hereda como un valor, lo malo como un aprendizaje». En este sentido, señala que el Valle de los Caídos, por ejemplo, «es un monumento a la guerra, y es horrible que sea una forma de ensalzar la victoria de unas personas sobre otras, porque la guerra siempre es una muestra de la estupidez humana». Sin embargo, «cuando la gente va a ver algo tan monumental, aprende acerca de los errores que se cometieron. Creo que es fundamental para entender lo que pasó. Igual que en Madrid hay una estatua a Fernando VII, que fue una figura nefasta, y también hay un monumento a Simón Bolívar. Y no pasa nada. Lo que hace falta es que la gente quiera saber».

Por ello, Gracia está convencido de que intentar ver el pasado con la visión de hoy es un error. «Hoy pensamos en un esclavista como alguien horrible, pero no nos preguntamos cómo nos van a ver a nosotros en el futuro, cuando mientras mitad de la humanidad está queriendo cambiar de móvil, la otra sigue buscando agua. El mundo de hoy tiene situaciones igualmente criticables, por lo que, cuando miramos al pasado, debemos ser conscientes de cómo era la realidad en ese momento, de cómo hemos avanzado y aprender de ello».

En este sentido, se muestra convencido de que «muchas veces se usa la historia de España como arma arrojadiza. Hay quien solo habla de leyenda negra, y hay quien solo habla del descubrimiento de América y del Siglo de Oro, y no tiene sentido ni una cosa ni la otra». Por ejemplo, con la llegada a América, «parece que hoy se critica muchísimo el papel de la Iglesia por su afán evangelizador, que hoy puede parecer una barbaridad, pero realmente el papel de los misioneros fue un verdadero bálsamo en un momento de choque de culturas tan enorme». Es cierto, señala, que hubo «un avance muy rápido, pero también hubo muchas barbaridades y supuso un diezmo para la población indígena por las enfermedades que se llevaron de Europa». «No se puede mirar episodios así e intentar decir, con los ojos de hoy, que son buenos o malos», insiste. «Con la Memoria Histórica pasa un poco lo mismo. Yo viví el momento de la Transición como un periodo en el que se cedió y todo el mundo quería avanzar, y parece que ahora nos estamos crispando más que entonces».

Feminismo en otros términos

José Carlos Gracia no tiene miedo de meterse en todos los jardines. «Hay quien me ha dicho que de las mujeres hablo por obligación, pero realmente creo que es un tema que hay que abordar, que no se puede ignorar», asegura, convencido de que, «la mujer ha sido absolutamente ninguneada durante toda la historia, y lo ha sido por motivos físicos». Sin embargo, está convencido de que «ya es hora de que a la mujer se le reconozca, pero no en las líneas actuales, por eso me adentro a explicar lo que es hoy en día el feminismo, porque creo que no va a ningún lado, al menos no en cuanto a su rechazo a una parte de la población que no entiende o se muestra crítico con su mensaje».