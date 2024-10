Lobato acude al Congreso Federal del PSOE sin alternativa formada que le haga sombra

El secretario general de los socialistas madrileños y portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, se presentará al 41 Congreso Federal del PSOE, que tendrá lugar en Sevilla del 29 de noviembre al 2 de diciembre, sin ninguna alternativa formada al margen de la suya.

Los socialistas madrileños habían abierto un plazo para que se presentaran candidatos dispuestos a encabezar la delegación madrileña, pero Lobato no ha encontrado rival una vez concluido el plazo y ahora pasará a la búsqueda de avales, otro trámite obligatorio en la mecánica interna del partido. Esta circunstancia, no obstante, no garantiza que el líder de los socialistas madrileños pueda encontrarse algún rival que quiera competir por el liderazgo del PSOE-M, cuando sea este asunto lo que se dispute, para lo que aún quedan algunos meses. Pero lo cierto es que Lobato acudirá a Sevilla con una lista compuesta por 92 delegados, que aún están por decidir. Sin embargo, resulta significativo que se hayan ofrecido a representar la candidatura de Lobato Natalia de Andrés, Secretaria General del PSOE de Alcorcón y Mariano Hoya, Secretario General UGT-FICA.

De Andrés representa a una agrupación socialista grande y se apartó de la carrera política para repetir como alcaldesa de Alcorcón un año después de que un fallo judicial la inhabilitara para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada por un período de cinco años por la quiebra de la empresa municipal de gestión inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa).

También apoyó en su día la candidatura de Francisco Ayala, rival de Lobato para conseguir la secretaría general del partido. Sin embargo, ahora da un paso al frente en favor de Lobato.

Ayer, Marta Bernardo, Secretaria de Organización, destacó que los socialistas madrileños van a este Congreso «con ganas, ilusión y determinación para contribuir y ayudar al PSOE a seguir haciendo avanzar a España en derechos, libertades y prosperidad». Es más, aunque ya es algo que se da por hecho, dejó claro que «los socialistas madrileños vamos a ser un puntal decisivo en la defensa del proyecto que el PSOE y Pedro Sánchez, como secretario general, tienen y proponen para España», recalcó Bernardo. Mientras, Lobato y su entorno creen que no hay motivo cuestionarle como candidato de cara al congreso regional que se celebrará en los próximos meses. «Ha parado la sangría de votos y ha crecido el porcentaje de votos y de militantes», dicen en su entorno. Y ponen como ejemplo los doce años que pasó Gallardón en la oposición antes de convertirse en presidente de la Comunidad de Madrid.

Lobato ayer salió en la Asamblea en defensa de su gestión «de izquierdas» al frente del partido, por mucho que alcaldes como el de Fuenlabrada, Francisco Ayala, lo pongan en entredicho. Con todo, se mostró «agradecido con que se den opiniones».