Madrid advierte a Sánchez: "No vamos a ser el cajero automático de Cataluña"

No es no. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha advertido sobre la "ruptura de la caja común" de todos los españoles ante la reunión de la Comisión bilateral Estado-Generalitat catalana del próximo lunes en Barcelona en el que se abordará la aplicación de esta financiación singular y ha resaltado que los madrileños no serán "el cajero automático" de Cataluña.

En declaraciones a los medios en la sede de la Consejería, el consejero ha recalcado que el Ejecutivo autonómico "hará todo lo que está en su mano para que el principio de igualdad y sobre todo solidaridad se mantenga y que no se rompa esa caja común".

Según ha explicado, lo "único" que está haciendo el Gobierno de España y sus socios "es intentar romper España" y "esa caja común que nos hemos dado todos". Al hilo, ha recordado que la Comunidad de Madrid es la que más aporta de todo el territorio nacional y ha recriminado al Gobierno de Pedro Sánchez de moverse "solo y exclusivamente" para intentar mantenerse en la Moncloa.