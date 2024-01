Madrid: un antes y un después en la Fórmula 1

La historia de la Fórmula 1 en España tendrá un antes y un después a partir de mañana. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunciará la llegada de un Gran Premio de F-1 a Madrid a partir de 2026 junto al responsable de este deporte, Stefano Domenicalli. Será en un circuito urbano que atravesará las zonas de Ifema, Valdebebas y la M11 alrededor de un evento que cumplirá fielmente con los requisitos que buscan los nuevos promotores de la Fórmula 1 desde hace varios años. El origen del proyecto está en la presidencia de Ifema, que desde junio de 2020 ostenta José Vicente de los Mozos. Desde que tomara posesión del cargo, que compatibilizaba con la presidencia de Renault España y la vicepresidencia del Grupo Renault a nivel global y ahora es consejero delegado de Indra), buscó la manera de dinamizar la entidad y enseguida planteó el proyecto. Las negociaciones fueron complejas, pero finalmente se han materializado porque, entre otros aspectos, el planteamiento encaja con las nuevas ideas que incorpora Liberty Media, la compañía americana que adquirió los derechos de explotación de este deporte allá por 2017. Madrid volverá a tener un Gran Premio de Fórmula 1, algo que sucedió en 1981, y se lo arrebatará a Cataluña, que, en 1991, a su vez, se lo quitó a Jerez. Fue durante una dura negociación en Londres en la sede de la FOM (Formula One Management). Aquello fue una auténtica subasta. Sin saberlo, los alcaldes de Barcelona y Jerez, Pascual Maragall y Pedro Pacheco respectivamente, pujaron por tener la carrera, cada uno encerrado con sus equipos en diferentes salas. Bernie Ecclestone iba y venía diciendo la cantidad económica que ofrecía cada ciudad hasta que Maragall consiguió la carrera. Pero ¿qué tiene Madrid para haber gustado tanto a la empresa americana que ahora gestiona la F1? Tal y como viene sucediendo en los últimos años, los circuitos clásicos están dejando sitio a nuevos escenarios capaces de ofrecer entretenimiento dentro y fuera de la pista. Ocurre en lugares como Las Vegas, Miami, Texas, Baku…donde después de las carreras hay conciertos de música y todo tipo de actividades que no hacen más que generar mayor actividad económica. De hecho, la promotora de la carrera en Madrid será OCESA (México) la misma que gestiona el exitoso Gran Premio azteca y que es famosa por sus conciertazos en medio mundo. Es decir, el capital mayoritario de este evento será privado. Y qué pasa con Barcelona. El «circuit» tiene contrato con la F1 hasta 2026 incluido y todo parece que al menos ese año podrían compartir fecha en el calendario. En la actualidad, Estados Unidos tiene tres carreras e Italia dos. Pero esa no es la idea de Liberty, que busca otros mercados y, aunque no lo han hecho público, no están demasiado contentos con la organización del Gran Premio de España en Montmeló. La carrera es de las más aburridas por las características del trazado y los actuales monoplazas, la ciudad no atraviesa su mejor momento y desde el punto de vista organizativo, en las dos últimas ediciones se han producido errores graves. Desde Montmeló, en palabras de su presidente, Roger Torrent (el que fuera presidente del parlamento de Cataluña durante el procés, de ERC) asegura que seguirán trabajando para conseguir mantener el Gran Premio más allá de 2026. Si no fuera así, cosa que será realmente difícil, será complicado justificar la inversión de 30 millones de euros que han hecho en los últimos años a petición de la F1 y también de motogp, el otro gran evento actualmente en el circuito de Cataluña para mejorar la seguridad de la pista y las infraestructuras de un circuito que tiene más de 30 años. ¿Cómo beneficia actualmente la F1 a una ciudad? El auge de este deporte en los tres últimos años ha sido casi exponencial. Cuando parecía que ya no levantaría cabeza, varios factores han contribuido a que tenga mayor número de seguidores, más que en toda su historia. Por un lado, el empujón y el sentido del espectáculo que ha dado la empresa americana, especializada en otras disciplinas deportivas que ha sabido aplicar a un deporte que parecía muy rígido pero que finalmente ha sabido entender otro concepto de show. Otro elemento que ha batido récords ha sido la emisión en Netflix de una serie, «Drive to survive», que cuenta, en pocos capítulos, los entresijos de la temporada anterior. La serie ha atraído a millones de espectadores que antes no contemplaban el universo que es la F1. Y finalmente, la propia competición y todo lo que la rodea con sus pilotos, estrategias, tecnología y unas retransmisiones televisivas que están al mejor nivel. Sólo deportes como la NFL superan la facturación de la F1, al margen de eventos que se celebran cada cuatro años como los Juegos Olímpicos y el Mundial de Futbol.

Se desconoce la inversión total que se realizará en Madrid, pero el retorno económico que tienen las ciudades que actualmente acogen un Gran Premio ha aumentado considerablemente en los últimos años. Para Madrid se espera un impacto de 500 millones de euros. El escaparate que es la F1 ahora tiene dimensiones muy elevadas tanto para atraer turismo como inversiones. Además, Madrid cuenta con ventajas que no tienen otras sedes de Grandes Premios. Ninguna tiene tan cerca un aeropuerto (salvo Las Vegas), infraestructuras como Metro Madrid o el hospital Zendal. Sin contar con las enormes posibilidades con las que cuenta Ifema, que puede acoger espectáculos paralelos a la propia competición. Los encargados de diseñar y construir el circuito serán los creadores de Dromo, que ya han demostrado su genialidad en la remodelación de trazados como Marina Bay, Silverstone y la compleja reactivación del circuito de Zandvoort en Países Bajos. Esto hizo creer que el Jarama podría vivir algo similar, pero el mítico trazado madrileño no se adapta a los nuevos mandamientos de la F1. Con esta maniobra, Madrid adelanta a Barcelona arrebatándole uno de los acontecimientos deportivos que más rentabilidad aporta a las ciudades y su entorno en cuanto a datos económicos e imagen, ya que las carreras de F1 tienen un seguimiento altísimo.

Claves

►Madrid ha ofrecido a la Fórmula 1 un proyecto que encaja a la perfección con las nuevas ideas de sus gestores.

►Cataluña tiene contrato hasta 2026 incluido. Podría haber dos carreras españolas ese mismo año o no. Liberty podría rescindir el acuerdo con la Generalitat. No sería la primera vez.

►Los promotores de la F1 no están contentos con Cataluña debido a los fallos organizativos de los últimos años y lo aburridas que son las carreras en Montmeló.