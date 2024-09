Madrid dice adiós a los patinetes municipales: "No cumplen con la seguridad para los peatones"

El Ayuntamiento de Madrid se ha hartado. No tanto de los patinetes eléctricos, sino de su mal uso. Puede parecer una expresión excesiva, pero es lo que transmiten las palabras del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. La solución es expeditiva: el Ayuntamiento, y más concretamente el Área de Movilidad que preside Borja Carabantes, va a revocar las licencias a las empresas que actualmente operan en la ciudad, Dott, Lime y Tier Mobility. De este modo, los 6.000 patinetes de estas compañías ya no podrán circular más en la capital.

Como explicó el propio regidor en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno celebrada esta mañana en Cibeles, previamente, "había una serie de autorizaciones que no se correspondían a los estándares mínimos de seguridad". De este modo, el Ayuntamiento planteó unos requisitos: que los patinetes contaran con "sistemas tecnológicos para que no pudieran circular por donde no deben, es decir, las aceras"; y segundo, que estos aparatos no fueran un obstáculo para personas con discapacidad. "No se han cumplido esas condiciones. Bien sea porque no se cumplen las condiciones tecnológicas o por desconocimiento, no se pueden garantizar la seguridad municipal".

Preguntado sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento abra un nuevo concurso del cual salgan empresas que sí cumplen con los requisitos, el alcalde ha afirmado que considera que con Bicimad, el servicio público de bicicletas del Consistorio, la demanda ciudadana queda resuelta. "Tienen las suficientes alternativas en la ciudad de Madrid para no tener que echar de menos el patinete", añadió Martínez-Almeida. "No creemos que vaya a ver un impacto excesivo en las personas que los utilizaban".