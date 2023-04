El PP de Madrid se echa a la calle a ganar votos con 2.400 afiliados más

La maquinaria electoral de los populares está a pleno rendimiento. Es el momento de estar en la calle y un ejemplo de ello son los «tardeos» del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, o visitas por todos los distritos de la capital, como el del pasado lunes por Carabanchel, por donde estuvo paseando, haciéndose fotos con los vecinos y visitando comercios. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, también inició su precampaña recorriendo distintos municipios de la Comunidad.

Si los populares ya gobiernan en 85 municipios de la región, la aspiración es superar con creces esta cifra. Y eso que saben que la campaña no va a ser fácil, porque «hay muchos intereses en juego» y porque «cuando la izquierda ve que puede perder el poder es capaz de muchas cosas. Por eso me espero alguna que otra jugarreta», explicó ayer Alfonso Serrano, secretario general de los populares madrileños y director de campaña de Díaz Ayuso, durante un durante un acto en Europa Press.

De lo que se trata ahora es de traspasar las líneas ideológicas y atraer el voto no solo de votantes del PP o de otras formaciones cercanas ideológicamente, sino también de personas que nunca han cogido la papeleta del PP, como ocurrió en las elecciones de mayo de 2021, porque considera que su «proyecto trasversal» puede atraer votantes. «En esta campaña nos dirigimos al conjunto de la sociedad madrileña. No sólo a quienes piensan como nosotros, sino a quienes tienen sentido común y quieren poner fin al sanchismo, así como a los alcaldes socialistas de nuestra región. Es fundamental que ese voto mayoritario sea una censura a Pedro Sánchez. Cada voto que no vaya al Partido Popular será un voto para perpetuar al sanchismo o a un socio en un municipio o comunidad autónoma», explicó el secretario general de los populares madrileños. Y es que el PP quiere que los temas que se aborden no sean los puramente locales, sino también los nacionales tras «cuatro años de agresiones del gobierno de España».

Los populares creen, además, que el mensaje de Ayuso cala. Serrano aseguraba ayer que al menos 2.400 personas más se han afiliado desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta. A esto se suma que el partido ha activado un canal de voluntarios para la campaña electoral al que ya se han apuntado más de 3.000 personas.

Mientras, los populares se adentran en la campaña con cautela ante la sospecha de que el mes y medio que queda hasta las elecciones no va a ser fácil.

Este fin de semana arrancará una campaña del Partido Popular de Madrid precisamente para explicar los logros del Gobierno de la Comunidad de Madrid y «saldremos a la calle a explicar a los madrileños por qué es importante seguir esta senda de prosperidad de crecimiento y de bienestar», dijo Serrano.

En la campaña también está previsto que participen líderes nacionales y autonómicos porque su presencia se considera un activo para el partido.

"Ganas", lema de campaña

La presidenta de los populares repite el lema de campaña: "Ganas", con el que se presentó a presidir el PP de Madrid. De hecho, ya cuenta con la melodía que acompañará al lema elegido para esta ocasión. ¿Por qué ganas? «Es la motivación para todo. Creo que no hay nada más liberal que las ganas porque las ganas se tienen o no, no se pueden imponer y yo quiero que la gente tenga ganas de vivir, ganas de ganar» dijo durante una entrevista en Cope. «Creo que defender un modo de ver la vida liberal, abierto, bravo, como se hace en Madrid, se tiene que hacer con ganas», remachó. De hecho se mostró confiada en que los índices de participación serán tan «espectaculares» como en mayo de 2021.

Ayuso presidió ayer la última junta directiva del partido antes del 28-M instando a contemplar estas elecciones como «la primera vuelta de las generales» del próximo mes de diciembre.