La nueva tecnología que llegará a la hostelería de Madrid y enfada a los españoles: "Ya está bien"

Madrid es una de las ciudades que más ha cambiado a raíz de la alta afluencia de turismo que recibe cada año. Si ya el año pasado se registraron datos históricos, para 2025 se espera superar con creces dichas cifras. La llegada de miles de turistas no solo tiene un impacto económico, sino que afecta a la población local en diversos ámbitos como la vivienda o la percepción del ocio.

Esta vez, la tecnología va a cambiar uno de los conceptos más comunes en bares y restaurantes, que va más allá de los datáfonos y el sistema "contactless". Pese a que en otros países del mundo, como Estados Unidos, el pago digital es mayor, ahora los negocios hosteleros españoles han empezado a incorporar una nueva tecnología que aprovechan a su favor.

Dar propina por obligación

Las propinas son un pequeño extra que los clientes dejan a los empleados por la calidad de su servicio y en España, es una cultura que muy poca gente practica, al contrario que en América donde está mal visto irse sin dejar algo. Sin embargo, le guste o no a los españoles, se está normalizando empezar a ver en bares y restaurantes unas nuevas pantallas de pago, muy llamativas y dinámicas.

De esta forma, el establecimiento te incluye la cuenta y la propina, que o bien puedes elegirla o puede ir incluida según la normativa del local. Por tanto, en España se pasará a dar propina por "obligación" y no por gusto, aunque obviamente siempre podemos desmarcar esta opción. Sin embargo, al no estar acostumbrados, no siempre prestamos atención a lo que pagamos.

Aunque en 2023 ya se hablaba de ello, puesto que se empezaba a ver en taxis o VTC, luego los usuarios empezaron a notarlo en los servicios de comida a domicilio como Uber Eats o Glovo. Ahora, en 2025 el auge ha vuelto a notarse entre la sociedad que acude a restaurantes e incluso en tiendas de ropa.

Malestar en redes sociales

Esta nueva iniciativa que esta adoptando ciertos establecimientos ha empezado a comentarse en redes sociales, donde los españoles no se muestran nada contentos. "Lo consideramos un impuesto informal, y eso no es lo que explica lo que es una propina", comentaba un usuario en X tras darse cuenta de esta tendencia cada vez más visible en Madrid.

El presentador de 'La Pija y la Quinqui', Carlos Peguer, también se ha pronunciado al respecto tras ver en numerosas ocasiones las nuevas pantallas de cobro. "En Madrid España están poniendo en mucho sitio las pantallitas estas para pagar y añadir propina como si estuviéramos en estados fallidos... ya está bien. ya está BIEN", publicaba en su cuenta de X. Con más de 9.000 me gusta, ha creado un debate entre los usuarios, donde muchos lo consideran una trampa para turistas.