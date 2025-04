"Madrid in Game" impulsa la industria del videojuego: 200 empleos y 8,7 millones de euros en dos años con su programa de emprendimiento

El Start IN Up Program, el programa de emprendimiento de startups del sector del videojuego, los eSports y la gamificación de Madrid in Game, ha inaugurado su quinta convocatoria desde su creación hace dos años. Se trata de una de las aceleradoras de empresas dedicadas al gaming más ambiciosas del mundo con la participación de 135 empresas desde su creación en marzo de 2023. En esta nueva edición acelerará a 58 startups.

El Start IN Up Program nació con la misión de atraer, impulsar, retener y potenciar el talento, así como generar empleos directos y de calidad en la industria del videojuego. El programa se adapta a los diferentes perfiles empresariales en función de la etapa madurativa en la que se encuentran cada una de las compañías seleccionadas, organizándose en tres fases: preincubación, incubación y aceleración. Del total de las 58 startups que conforman la quinta edición, 7 se encuentran en fase de preincubación, 29 en incubación y 22 en aceleración; teniendo el 59% sede en Madrid. Del total, el 50% se dedican a diferentes tecnologías aplicadas al videojuego (Web3, Metaverso, AR/VR, marketing, educación, salud o finanzas); los estudios de videojuegos suponen un 47% y el 3% restante al sector de los eSports.

Desde su puesta en marcha y tras completar cuatro ciclos de aceleración desde su creación, las empresas que han formado parte del programa han conseguido levantar 8,7 millones de euros en financiación público-privada. Durante su paso por el programa, las startups participantes han generado más de 200 puestos de trabajo, reforzando el tejido industrial de la ciudad.

Las startups participantes reciben apoyo para la búsqueda de inversión, presencia en eventos profesionales de la industria del videojuego a nivel nacional e internacional, mentorías con perfiles relevantes del sector y asesoramiento personalizado de expertos de diferentes ámbitos profesionales de la industria del videojuego nacional e internacional.

El equipo de mentores, dirigido por Iván Fernández Lobo, está conformado por más de 120 profesionales especialistas en áreas clave como desarrollo, gestión empresarial, marketing, financiación y otras disciplinas de negocio del videojuego. Acompañarán a las empresas durante los próximos seis meses y entre ellos destacan figuras como Fernando Piquer (primer presidente del Clúster del Videojuego de Madrid y director de estrategia de OverActive Media), Ignacio Monereo (Boost Capital), Connie Brammeier (exdirectora de Gaming y Experiencias en The Walt Disney Company), Ricardo Carretero (Rovio), Pablo de la Nuez (Impulse Lean Publishing), Nacho Dieste (ND Business Strategy), Manuel Moreno (Ingenia Advisors y Diverge), Francisco Bravo (Voodoo), entre otros.

La iniciativa pone a disposición de los emprendedores la posibilidad de acudir a algunos de los principales eventos del sector con el fin de mostrar sus empresas al mundo. Entre las ferias a las que han acudido las startups se encuentra la eMerge Americas de Miami, la Game Developers Conference (GDC) en San Francisco o la Gamescom, en Colonia; también ferias nacionales de gran calado como el Mobile World Congress de Barcelona, BIG en Bilbao o Gamergy en IFEMA, Madrid.

Madrid in Game también ofrece los participantes un lugar físico donde trabajar, establecer contactos y acceso a tres laboratorios con recursos tecnológicos de alta gama en sonido, vídeo y realidad virtual y aumentada para impulsar el desarrollo de sus empresas con el objetivo de consolidar, fomentar y retener el talento de la industria del videojuego para crear un ecosistema fuerte y competitivo en la capital.