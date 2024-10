Madrid insiste en su gestión fiscal: "Hay margen para bajar impuestos"

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha asegurado que "hay margen" para bajar impuestos a lo largo de la legislatura.

En una entrevista en 'Telemadrid', la consejera ha contrapuesto el modelo de la Comunidad con el del Gobierno central porque en Madrid abogan por "bajar impuestos y dejar ese dinero para que los individuos o las empresas decidan invertirlo, consumirlo o incluso ahorrarlo".

La titular regional de Hacienda ha defendido, "como se ha demostrado en las anteriores bajadas", que con ellas no sólo no se recauda menos sino que "se recauda más", a pesar de que el Ejecutivo central "tenga ese mantra de que lo que hay que hacer es dejar de hacer regalos fiscales a los ricos". "Nosotros no hacemos regalos fiscales a los ricos, nosotros lo que hacemos es bajar los impuestos a todos los ciudadanos madrileños y, bueno, parece que nos apoyan", ha replicado.

En todo caso, Albert confirma que "hay margen" para bajar impuestos a lo largo de la legislatura, como ya anunció la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en el Pleno del Estado de la Región con la bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones en segundo grado, para tíos y sobrinos, de un 50%, cuando estaba en un 25.

Se unirá a un paquete de medidas cuyo proyecto de ley presentará la consejera este jueves en la Asamblea y que incluye "numerosas bonificaciones en vivienda y también en alquiler para ayudar a resolver el problema".

También ha querido abordar otro "mantra" de la izquierda, el del supuesto dumping fiscal, "una política prohibida por Competencia". "Si hiciéramos dumping fiscal estaríamos ante los tribunales de defensa de la competencia y tendríamos problemas. El dumping fiscal es algo prohibido pero lo que nosotros hacemos es bajar impuestos dentro de nuestra autonomía fiscal, reconocida en la Constitución española y que todas las comunidades autónomas pueden hacer. De dumping nada, es algo que está completamente permitido y que tiene buenos resultados", ha alegado.