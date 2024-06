Madrid, contra la nueva Evau: "No unifica nada y diluye saberes»

Madrid está dispuesta a dar la batalla con la nueva prueba de acceso a la universidad que implantará el Gobierno a partir del curso que viene, que pasará de llamarse Evau a PAU.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, cree «no unifica nada, no armoniza nada y diluye los saberes», dijo tras ser aprobada por decreto en el consejo de Ministros la estructura del nuevo examen.

Viciana cree que el anuncio se hizo ayer oportunamente tras el «fracaso electoral» de las elecciones europeas del domingo. «Está claro que después de este fracaso electoral, el PSOE está intentando hacer la competencia al Partido Popular con este proyecto de Evau común que realmente no es común porque no se ha consensuado nada con las demás comunidades autónomas, ni tampoco ofrece ningún tipo de alternativa a los estudiantes, ya que no unifica nada, no armoniza nada y en el fondo diluye los saberes y rebaja los niveles de exigencia al plantear una Evau por competencias».

Mientras, el PP presentará su propio proyecto con cabida dentro del marco normativo aprobado ayer. «Sigue plenamente vigente el proyecto del PP de hacer una prueba común, en el que se mantiene el nivel de exigencia y se establecen unos criterios comunes tanto de corrección como de niveles de exigencia, lo que garantiza un acceso en igualdad de oportunidades para todos los estudiantes a las universidades españolas».

El proyecto de los populares, en el que Madrid ha participado activamente, se presentará en las próximas semanas.