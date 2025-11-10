Madrid: temperaturas mínimas de cuatro grados con lluvia en varios puntos de la región

Día de fiesta en Madrid mirando al cielo. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este lunes apunta a un día nuboso, con un ligero ascenso de las temperaturas mínimas y sin descartar alguna llovizna débil en la Sierra. Así, se espera una jornada de intervalos nubosos de nubes altas con nubes bajas, también en la Sierra, aumentando a lo largo de la tarde a nuboso o cubierto en general. Además, los valores en las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas permanecerán sin cambios, salvo un ligero descenso en cotas altas del Sistema Central, donde se esperan además heladas débiles dispersas. Por su parte, el viento soplará flojo con predominio del suroeste. Los termómetros oscilarán entre los 3ºC y los 15ºC en Madrid; los 2ºC y 15ºC en Alcalá de Henares; los 1ºC y los 17ºC en Aranjuez; los 2ºC y los 15ºC en Collado Villalba; los 4ºC y los 15ºC en Getafe y 1ºC y los 15ºC en Navalcarnero.

Un tiempo de transición, durante toda la semana, hasta la llegada de las lluvias este próximo viernes, que se extenderán durante todo el fin de semana.