Más que una terapia para personas con discapacidad

Son muchos los que creen que la radio es magia. Por su capacidad de conectar personas, de emocionar o de hacer compañía a quién en algún momento se ha sentido solo. Pero, ¿qué hay del lugar dónde nace? Dónde esa magia se cuece, se trabaja y se transforma. El estudio. El piloto rojo indica que están en el aire y aunque no es un estudio al uso porque no se encuentra ubicado en una emisora de radio, sino en un Centro Ocupacional de personas con discapacidad, puede respirarse lo mismo.

Alrededor de la mesa están Nuria Espí, Marta Galán, Kenia Herráez, María Jesús Herráez y Antonio Martín, locutores de Radio Terrícola y residentes de Envera. El tema a tratar hoy es el fin del verano y los nuevos propósitos para septiembre. Nuria recuerda su viaje al País Vasco y destaca la gastronomía como su parte favorita del viaje. «No he parado de comer y lo que más me ha gustado ha sido la paella o el arroz con cosas vasco», dice entre risas. María Jesús o «Chus», ha sido pasado el verano en Baleares, concretamente en Menorca, junto a toda su familia. En cuanto a los propósitos, Kenia lo tiene claro: «No discutir con mis amigas y ser más paciente con ellas, con mi familia y con los profesionales del centro». Mientras que el de Marta, es otro como el que tantas personas se proponen llegado este momento del año: «Ir al gimnasio y quitarme los kilitos de más que he cogido en el verano», se ríe. Aspiraciones comunes, corrientes, que pueden satisfacer con un poco de ánimo y voluntad, algo que a ellos les sobra.

Centro Envera de integración y rehabilitación para personas con algún tipo de discapacidad. Radio Terricola. Jesús G. Feria Fotógrafos

Radio Terrícola nació hace ya once años en Colmenar Viejo, dónde Envera tiene otro centro ocupacional que atiende a día de hoy a 120 personas con discapacidad intelectual. «La idea surgió por un voluntario que era técnico de sonido, le encantaba la radio y cómo todos los años tratamos de crear nuevos talleres, nos metió el gusanillo de montar un estudio», cuenta Sergio Gallardo, coordinador de la residencia con Centro Ocupacional de Envera. Junto a este de la calle Bahía Pollensa hay dos más, el de Colmenar Viejo y otro en Canarias. En este viven cincuenta personas y todas pasan por Radio Terrícola. «Es uno de los muchos talleres terapéuticos que hacemos. También los hay de terapia con animales, de reciclaje o artesanía... lo que buscamos con todos son resultados significativos en su calidad de vida y bienestar».

Centro Envera de integración y rehabilitación para personas con algún tipo de discapacidad. Radio Terricola. Jesús G. Feria Fotógrafos

Una de las principales ventaja del taller de radio es, sin duda que no es una ciencia exacta, sino una alquimia. «Cualquier propuesta por parte de los beneficiarios es bienvenida, porque cualquier tema puede pasar por el filtro de la radio», explica Adrián Llopis, técnico de Envera. Por eso, en estos años han pasado beneficiarios apasionados de la música clásica, del deporte como Antonio o de la ya que ya se ha convertido en una cita anual y que es Eurovisión y tiene a Marta de protagonista.

Desde hace varios años son invitados a la gala de Benidorm Fest que se suma a sus salidas habituales y a las grabaciones de programas que hacen en distintas ubicaciones. Este verano viajaron a Benicàssim y en las próximas semanas lo harán a Disneyland París.

Centro Envera de integración y rehabilitación para personas con algún tipo de discapacidad. Radio Terricola. Jesús G. Feria Fotógrafos

De los programas más especiales que recuerdan, Antonio, el experto en deportes del equipo, destaca «El Pichichi». «Es un programa de actualidad deportiva. Soy el encargado de todo, de dirigirlo y prepararlo. Los monitores solo me dan soporte técnico». Pero no es este su único hobby, las tres cámaras que cuelgan de su cuello le delatan: es el único fotógrafo con discapacidad que ha participado en PhotoEspaña. Su historia pueden conocerla en el corto titulado «El Vuelo de Michael». De los programas grabados fuera del estudio, «Chus» recuerda con especial cariño la previa que graban a la Maratón Popular de Madrid el tercer evento deportivo más importante de Madrid. «Un compañeros nuestro participa junto a otros deportistas con discapacidad intelectual por eso, acudimos con nuestra unidad móvil a la Feria del Corredor que se organiza en IFEMA y allí entrevistamos a políticos, organizadores o maratonianos», explica Chus.

Centro Envera de integración y rehabilitación para personas con algún tipo de discapacidad. Radio Terricola. Jesús G. Feria Fotógrafos

Por el estudio han pasado personalidades como el violinista Ara Malikian, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida o la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. De la temática y de la preparación previa de la entrevistas se encargan los propios locutores, algo que les estimula y les ayuda en sus habilidades organizativas y comunicativas. Como oyente de radio que es, Llopis echa la vista atrás y dice sentirse orgulloso de haber podido destacar e identificar el sello particular de cada uno de ellos. «Hemos conseguido una identidad propia dónde un contenido de Radio Terrícola no es habitual que lo escuches en otro lado. Eso al final es un afán de no preguntarse por qué, si no por qué no voy a poder hacer las cosas a mi manera, tener mi espacio e identidad en este mundo y que la gente vea y valore lo que hacemos». Algo que no todo el mundo es capaz de hacer y que sin duda, es motivo para sacar pecho.