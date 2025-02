Mejor 67.000 que el 47

El 47 ha sido una de las películas triunfadoras de los Goya, fiesta que no he visto en mi vida porque me parece un aburrimiento total. Donde esté un Real Madrid-Atlético que se quiten las fiestas con el poder sentado en la primera fila aplaudiendo a los amigos de una industria subvencionada.

Yo vivía en Barcelona en las fechas en las que se montó ese movimiento vecinal que la empresa municipal no era capaz de contener, sobre todo porque los vecinos tenían toda la razón. Ahora los vecinos están contra la especulación y ya tienen varios triunfos en sus vitrinas.

En Madrid funcionaron las asociaciones de vecinos y montaron pollos muy importantes en los que tenían toda la razón. A la derecha eso de los movimientos populares le produce urticaria y por eso han sido tradicionalmente tomados por la izquierda más dispuesta que los peperos a trabajar para reivindicar causas justas.

Ahora en Madrid los líderes vecinales están en la izquierda que trabaja poco. Alguno tiene cinco pisos, 90.000 euros en la cuenta corriente y un despacho de lotería, negocio sin riesgo. Están con un sueldo de 67.000 euros al año. Eso es mejor que gente joven con nuevas ideas y ganas de currar y cambiar este estado de bienestar de los burovaguetes. Los viejos están en las redes sociales, se apuntan a todo para parecer que trabajan y oye, 67.000 al año.

Madrid tuvo en su EMT un movimiento justo con aquel conductor llamado Pablo que rompió la dinámica de unos sueldos bajísimos. Hoy los profesionales de la EMT, salvo excepciones, son conductores/as muy educados, muy profesionales y tienen unos sueldos dignos. Buena gente, según pude comprobar en los tiempos en los que trabajé con ellos en temas sociales y cada día en el bus.