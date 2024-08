Miguel Gómez, alcalde de Aranjuez: «Quiero dar una atención personal a los vecinos»

Miguel Gómez Herrero se convirtió el pasado 21 de junio en el nuevo alcalde de Aranjuez tras la renuncia de la popular María José Martínez de la Fuente. En las elecciones municipales del pasado mayo de 2023, el Partido Popular obtuvo nueve concejales y con los cuatro de Vox formó un gobierno de coalición con la ahora exalcaldesa al frente. Gómez, de 34 años, era el primer teniente de alcalde de ese Gobierno y en algún momento «se imaginó el orgullo y la responsabilidad que sería asumir ese puesto», según reconoce en conversación telefónica. Martínez compartía su cargo con el de diputada en la Asamblea de Madrid, pero presentó su dimisión cuando se volvió «incompatible con su visión de entregarse sin límites temporales» a una tarea, según anunció en rueda de prensa el pasado 12 de junio la primera alcaldesa de la historia de Aranjuez.

Cuenta Gómez, que tenían una gran relación de amistad «más allá que la labor política y profesional» y en un momento a solas le comunicó su decisión.

Gómez tomó posesión de su cargo el pasado 24 de junio, con los votos favorables de su partido y de Vox con un gobierno municipal que su antecesora en el cargo había calificado de «sólido» y «estable» en una Corporación municipal de veinticinco miembros con un acuerdo alcanzado en su día que su antecesora en el cargo valoró que gozaba de «excelente salud en beneficio de los ribereños».

Gómez, quien apenas lleva dos meses al frente del municipio, marca tres pilares para esta legislatura: «Quiero mejorar la calidad de vida de los vecinos mejorando los recursos y los servicios públicos». Después, «daré una atención personal a los vecinos. Me preocupa mucho la soledad no deseada, la protección de la infancia y que los jóvenes tengan un sitio para vivir aquí», añade. Y hace dos puntualizaciones: «A raíz de la pandemia nos dimos cuenta de cuántas personas se encuentran solas en casa. Tenemos que poner el foco en ellos y también creo que en los menores. Dada su corta edad y visión global, a lo mejor no hacen tantas reclamaciones, pero no podemos caer en el error de olvidarlos».

El alcalde anuncia por teléfono que ya ha firmado para la construcción de 400 viviendas en el barrio de La Montaña dentro del Plan Vive, que promueve la Comunidad de Madrid.

El último pilar que remarca en su legislatura será el «apoyo a las pymes y autónomos». Y añade: «Queremos hacer un proyecto a medio y largo plazo. Es un error crear proyectos cortoplacistas. Deseo poner en marcha una estrategia de ciudad en la que los inversores vean a Aranjuez como un foco y ello pueda repercutir en beneficio de la ciudad. Se trata de construir una ciudad atractiva en la que poder invertir».

La excalcaldesa gobernó en la legislatura 2011-2015 con mayoría absoluta, en 2019 con un acuerdo con otras tres fuerzas políticas (Ciudadanos, Acipa y Vox), y esta última durante el primer año. El nuevo alcalde explica que la «transición fue tranquila» y que durante este mes ha estado en contacto con Martínez, que permanecerá como presidenta del PP de Aranjuez. Además, ya hablado «con todos los consejeros de la Comunidad».

Gómez, que nació en Tenerife pero llegó con dos años, dice que conoce la oposición. «La pasada legislatura me encomendaron la labor de estar en contacto con los miembros de la oposición. Me conocen de sobra y la actitud que he mantenido es de diálogo constante para recoger sus aportaciones». Sobre el recibimiento como alcalde cuenta que «ha sido una acogida, con respeto. En otros ayuntamientos se han dado 100 días de cortesía, pero ya ha habido alguna crítica. Lo entiendo, me he montado en un tren en marcha», dice si excesiva preocupación.

En el municipio de Humanes, de unos 20.000 habitantes, también el alcalde popular José Antonio Sánchez dimitió en este mes de junio para dedicarse exclusivamente a la Asamblea de Madrid y fue sustituido por Óscar Lallane, quien ahora gobierna con el partido Vecinos por Humanes tras romperse la coalición con Vox.