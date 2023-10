Mónica García: "Ayuso me llamó antisemita y respondí: ¡Sinvergüenzas! No es equiparable"

Se ve presentándose a las próximas elecciones como candidata por Más Madrid a la Comunidad. Lo afirma sin dudar. Es más, la portavoz del principal partido de la oposición en la Asamblea de Madrid está convencida de que su formación tiene margen de crecimiento porque «nosotros somos los que realmente defendemos los intereses de los madrileños para que puedan vivir mejor», dice con vehemencia. Pero no da pistas sobre las quinielas que la sitúan como futura ministra de Sanidad en un futuro gobierno. En esto la «discreción y la lealtad» son ya su máxima.

La legislatura se ha iniciado con mucha crispación política. ¿Cree que debería bajarse el tono?

Aquí haría una diferenciación. No se puede equiparar la oposición política y la crítica a las políticas del Gobierno con los insultos personales. Lo siento mucho. No están en la misma liga. Yo puedo decirle a la señora Ayuso que no me parece que sus políticas sean las adecuadas que, incluso con las residencias, su Gobierno ha actuado de manera cruel, pero lo que no puedo tener al otro lado es una señora presidenta que me llame antisemita o pseudoterrorista. He tenido juicios personales sobre si me aguantan o no me aguantan en mi casa, si tengo o no tengo que ir a terapia, si mis compañeros me quieren o no me quieren... El insulto personal viene de un lado porque tiene que ver con estigmatizar al oponente político. Yo estoy aquí para denunciar y para condenar aquellas cosas que el Gobierno hace mal.

El conflicto de Oriente Medio está generando muchísimo enfrentamiento en la Asamblea. Se la ha visto en una manifestación en defensa del pueblo palestino y Díaz Ayuso apuntaba la posibilidad en el último pleno de que fuera antisemita. ¿Lo es?

Me considero defensora de los derechos humanos y la pregunta es al revés. ¿La señora Ayuso no lo es? ¿Realmente le parece bien que se estén bombardeando hospitales? ¿Le parece bien que haya más de 7.000 civiles asesinados ahora mismo en la Franja de Gaza, la mitad de niños? ¿No lo condena? ¿No le duelen las imágenes? Nosotros sí condenamos los ataques terroristas de Hamás. Nos dolieron esas imágenes, pero también las de un genocidio programado y anunciado en streaming. ¿Condenar los bombardeos indiscriminados sobre la población civil detrás del eufemismo del derecho a defenderse de verdad es una posición antisemita? ¿En qué mundo estamos y a qué mundo nos quieren llevar? Creo que ha habido mandatarios internacionales que incluso han sido capaces de poner un mínimo de luz frente a estos ataques y no son precisamente propalestinos. El Gobierno de Ayuso y el PP han sido incapaces de expresar un mínimo rechazo.

¿Entonces está en algún bando?

En el de los derechos humanos, las resoluciones de la ONU, de la justicia y de la legalidad internacional. Estamos en la defensa de todas aquellas víctimas civiles inocentes. El PP tendrá que explicar por qué está en el lado equivocado de la historia.

Durante la refriega política que hubo en el último pleno sobre el conflicto de Oriente Medio se podía leer en sus labios la palabra sinvergüenzas. ¿Podría aclarar si iba dirigida al Grupo popular o a la señora Ayuso?

La señora presidenta, en su minuto de contestación a las preguntas del Gobierno, me llama a mí antisemita y el portavoz del PP dice que estamos del lado de los terroristas. Todo añadido otro rosario de insultos que han vertido sobre nosotros, como proterroristas, que queremos romper España, miserables... En un momento en el que, obviamente, nosotros les pedimos que, por favor, condenen esas masacres, salen airadamente a insultarnos y sí, yo les llamo sinvergüenzas. Me parece que es tener muy poca vergüenza insultar de manera personal cuando lo que estamos defendiendo es de sentido común y de sentido humanitario. Tenemos una presidenta que me llama antisemita y que estamos del lado de los terroristas, y yo le respondo, acertadamente o no: sinvergüenzas. Creo no es equiparable. Lo siento muchísimo.

He tenido juicios personales sobre si me aguantan en mi casa o si tengo que ir a terapia»

Esta semana se presenta el proyecto de Presupuestos para 2024. ¿Qué tendrían que incluir estas cuentas del Gobierno regional para que Más Madrid diera su apoyo a las cuentas de 2024?

Estos son los presupuestos del retroceso. No suplen el déficit de otros presupuestos históricos que no han logrado suplir las carencias que tiene la Comunidad de Madrid. Vamos a seguir estando a la cola de inversión por habitante en Sanidad, en inversión en educación, en políticas sociales...Vamos a seguir siendo una Comunidad rica en términos económicos y pobre en términos de políticas sociales y públicas. No resuelven el déficit histórico que lleva Madrid con respecto a las necesidades de la población.

Con Podemos fuera de la Asamblea, ¿está la izquierda suficientemente unida para hacer oposición a Díaz Ayuso?

La izquierda está suficientemente representada no solo para hacer oposición a Díaz Ayuso, sino que estamos aquí para plantear un modelo alternativo, para plantearnos qué es lo que queremos ser dentro de diez años en una Comunidad que es rica y, a pesar de todo, es la más desigual. Eso es el mayor lastre para cualquier sociedad.

Ha estado en las quinielas para convertirse en ministra de Sanidad. Si se diera la oportunidad, ¿quisiera ser la titular de esa cartera?

Ahora mismo tenemos que alegrarnos de un acuerdo de gobierno que es capaz de avanzar, que pone en primera línea la agenda social y el refuerzo de los servicios públicos y que, además, se hace cargo de la agenda del cambio climático, que quiere hacer esa transformación ecológica que nos va a llevar a una transformación económica y social. Más allá de esto, desde más Madrid siempre nos hemos caracterizado por hablar de cómo y no del quién y también por la discreción y la lealtad hacia esas políticas progresistas que van a hacer avanzar a este Gobierno y a este país.

[[H2:«Más Madrid es la única fuerza progresista que no para de crecer en esta ola reaccionaria»]]

¿Ha pedido a Yolanda Díaz que Más Madrid sea la marca fuerte en la Comunidad? Ahora mismo estamos viendo una reconversión de la izquierda y hay autonomías en las que Más País está en proceso de disolverse en Sumar.

Más Madrid es marca propia y trabaja por y para Madrid, porque ese es nuestro ADN, lo cual no significa que no arrimemos el hombro en todo aquello que tenga que ver con las políticas progresistas de este país y que seamos capaces de dialogar con el resto de actores. En esto la señora Ayuso demostró exactamente lo contrario. Fue incapaz de entenderse con sus socios de gobierno, con Génova, con el Gobierno central, con el resto de Comunidades.

Más Madrid es una organización política que no para de crecer, es la única fuerza progresista que, en esta ola reaccionaria que está habiendo en gran parte del mundo, ha sido capaz de avanzar y de aumentar los votos, a pesar de que ha habido un aumento de la abstención. Somos una organización política con la que cada vez los madrileños se sienten más reconciliados con la política. Creo que hemos hecho muy buen trabajo, lo que nos ha permitido ser los líderes de la oposición.

¿Se ve presentándose a los próximas elecciones?

Sí, claro.

¿Cree que el pacto de Sánchez con Sumar responde a las necesidades de financiación de la Comunidad de Madrid?

El pacto pone algo en valor que creo que debe ser celebrado por toda la ciudadanía. Y es que pone a los ciudadanos en el centro, mantiene la agenda social, que no olvida que a quien nos debemos es a los ciudadanos, que quiere reforzar nuestros servicios públicos y que quiere afrontar retos de futuro, como puede ser el cambio climático. Con respecto a la financiación, la Comunidad de Madrid está regalando a esa minoría de muy millonarios los impuestos que van a parar a las escuelas, a las ayudas a las pymes, proyectos científicos, de investigación...Me parece obsceno que Ayuso se queje de financiación cuando está regalando 1.200 millones a los que más tienen en una especie de Robin Hood inverso. Somos la Comunidad del apadrina a un millonario que está provocando que esa desigualdad lastre a esta región. El pacto va a ser útil para Madrid porque los problemas sociales están en Madrid. Aquí, un 20 o 22% de los madrileños están en situación de exclusión social grave o muy grave, tenemos uno de cada tres niños en situación de pobreza y centros de salud que no te dan cita y recortes de derechos y libertades.