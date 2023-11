Nace NeXt Madrid, el nuevo proyecto de regeneración de Manoteras

Madrid no conoce frontera en su crecimiento o reinterpretación inmobiliaria. Así, NeXt Madrid, apunta como un nuevo proyecto de transformación y regeneración urbana de la zona de Manoteras, en el norte de Madrid. Ha sido presentado esta jueves en un evento que ha contado con la presencia de empresarios y expertos del sector inmobiliario. Promovido por las empresas Árima, BWRE, ONIX, PineBridge Investments, Tristan y Savills Investment Management, con la colaboración estratégica de CBRE, primera firma internacional de servicios inmobiliarios, NeXt Madrid ofrece una visión vanguardista y novedosa en el ámbito de la transformación y comunidad urbana.

Los responsables del proyecto han destacado que NeXt Madrid va mucho más allá de un enclave empresarial, concibiéndose como un proyecto de regeneración urbana que contemplará diferentes usos. Se constituye como una completa zona residencial que ofrecerá una variedad de instalaciones de ocio, hoteles, cafeterías y restaurantes para mejorar la experiencia de los usuarios y dotar de mayor vitalidad al barrio.

En este sentido, el entorno prioriza la innovación y ofrecerá a los usuarios espacios saludables, seguros y confortables. Un distrito en el que la última tecnología se fusiona con el máximo compromiso para preservar el medio ambiente. Esta singular combinación convierte a NeXt Madrid en la elección idónea para albergar a todas aquellas empresas que aspiran a proporcionar a sus equipos un equilibrio perfecto entre la vida personal y laboral.

"Como una iniciativa muy avanzada, con una visión muy integradora y comprometida con el crecimiento ordenado de la ciudad, y en especial de la zona norte de Madrid, gran ejemplo de la colaboración pública-privada”, ha afirmado David Pérez García, concejal del Distrito de Hortaleza, durante la presentación de este desarrollo.

Financiado con más de 600 millones de euros de inversión privada, NeXt Madrid abarcará 293.193 m2 de oficinas de las que un tercio, 97.544 m2, están catalogadas como de Grado A. “Los proyectos de regeneración urbana plantean ventajas sociales, económicas y sostenibles frente a los nuevos barrios”, ha comentado Paloma Relinque, Head de Capital Markets de CBRE España, que ha participado en el acto de inauguración junto a Maki Kawaguchi, líder de la alianza CBRE + Streetsense en España, y Cinthia Leniek, Associate Director- Asset Management Spain & Portugal en Savills Investment Management, en representación de los propietarios.