Un nuevo rascacielos en Madrid: así será el nuevo perfil de Las Tablas

Un nuevo perfil para Madrid. La socimi Merlin Properties ha decidido reactivar uno de sus proyectos más emblemáticos en la capital: la construcción de un edificio de oficinas con unos 100 metros de altura en el parque empresarial Adequa.

Ubicado en la zona noreste de la ciudad, en el distrito de las Tablas, Adequa fue un complejo de oficinas ideado por la extinta inmobiliaria Bami. En septiembre de 2016, pasó a manos de Merlin tras pagar 380 millones de euros a Lone Star, que se había quedado con el activo a través de la deuda.

Conformado actualmente por cinco edificios de grado A, Adequa cuenta con 74.652 metros cuadrados construidos, de los que casi 70.000 corresponden a oficinas. Además, posee una zona comercial, con gimnasio, restaurantes, farmacia, guardería y pádel. En este parque empresarial, muy próximo a las sedes centrales de BBVA, FCC y Telefónica, se ubican grandes corporaciones como Renault,Audi y Técnicas Reunidas.

La compañía, liderada por Ismael Clemente, arrancará las obras a comienzos del próximo año con el objetivo de culminar el complejo Adequa con una torre de 100 metros de altura y 25.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA). O lo que es lo mismo: un nuevo icono para la zona norte de la capital.

Con sus 100 metros de altura y 20 plantas, la nueva torre de Merlin se convertirá en el edificio más alto de toda la zona de la A1, superando incluso a “La Vela” del BBVA, que se queda en 93 metros, y a la Torre Chamartín, otra propiedad de Merlin, con 83. Además de sus oficinas premium, la torre contará con 850 plazas de aparcamiento repartidas en dos plantas subterráneas, y un diseño orientado a la sostenibilidad y eficiencia energética, siguiendo los estándares LEED Gold que caracterizan a las últimas promociones de la socimi.