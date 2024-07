Odiar a la Selección

Madrid ayer fue la capital de todos. De todos, de los tontos también. Mientras millones de personas nacidas en esta gran ciudad, o fuera de ella, enloquecían con nuestros héroes unos tontos e idiotas desplegaban unas pancartas en Pamplona que decían “puta España” y “puta selección”.

La bandera, mal que les fastidie a estos tontos, representa a toda España, incluso a los imbéciles que portaban las pancartas o los que coreaban los insultos a nuestra nación, su nación, porque esos imbéciles son tan descerebrados que se insultan a ellos mismos.

Les da igual que la selección esté formada por la gran diversidad que es hoy esta gran España. Hay jugadores de procedencia francesa, otro encontró, tras mucho sufrimiento de los suyos, el paraíso europeo en Cataluña, que es España, otro en el País Vasco, que forma parte de este país. Otro es de Leganés, que no es precisamente el barrio de Salamanca, y así el resto de estos campeones que son deportistas, pero también la imagen de un país multicultural bajo una gran bandera, de la que casi todos estamos orgullosos.

Vivimos, pese a los tontos y muchos problemas, en un país estupendo con una gran sanidad pública, y también privada, y una buena educación y servicios públicos y privados.

Madrid recibe a todos. Aquí no te preguntan de dónde eres o qué idioma hablas. Aquí no ponemos pancartas contra nadie porque no odiamos. Uno que es maño, por su madre y la geografía, fue recibido hace 50 años con los brazos abiertos, y es aragonés pero orgulloso de esta ciudad y comunidad.

Nosotros, madrileños y asimilados, no odiamos a los que no quieren a España. Queremos a todos y hoy más a nuestros jugadores que nos han hecho gritar muy alto “Yo soy español” y “Viva España”.