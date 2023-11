Los pactos de Sánchez: un tragabolas

El famoso juego de unos hipopótamos que tragaban bolas se ha personificado. Las reglas del juego son bastante sencillas: se trata de pulsar un botón para que sea nuestro hipopótamo el que más bolas se coma de todos, lógicamente gana quién más bolas tenga al acabarse.

Lo mismo ha pasado con Sánchez, ha decidido tragar con todo, lo posible y lo imposible y, sobre todo, con lo inconstitucional. Hay que tener estómago para tragar con todo lo que plantea el separatismo en este país, supongo que el Almax ha sido utilizado a diario en Moncloa. Sánchez nos ha vendido, nos ha dividido, ha impuesto un muro entre dos Españas. La historia del muro se repite, los buenos y los malos, los de la verdad y la mentira. Ayer el pleno de la Asamblea de Madrid fue un pleno triste, con diputados de la izquierda y ultraizquierda aplaudiendo como las focas en el Ártico un pacto de la vergüenza.

Dicen que cuando se desconoce la historia estamos condenados a repetirla. Qué gran verdad. Y estamos pagando esa condena. Sánchez ha destruido la igualdad entre españoles, ha regalado cercanías a Cataluña mientras deja sin tren a Extremadura, regala la Hacienda a un partido de corruptos como son ERC, Junts…, les da igual todo con tal de mantenerse en el poder.

España merece más, merece un presidente que no trague con todo, que defienda la unidad, un presidente que no ataque al Poder Judicial, que no lo manipule a su imagen y semejanza constantemente para que trabajen en su beneficio político. La política se convierte en tiranía cuando abarca los tres poderes y eso es lo que está intentando por todos los medios conseguir Sánchez, convertirse en tirano dónde lo único que valga es su palabra.

Si un tribunal juzga y no sentencia lo que él piense, fascista; si uno piensa libremente, fascista; si uno se manifiesta de manera pacífica, fascista; si eres socialista y te sales de la línea, fascista; los jueces, fascistas; los altos funcionarios, fascistas. Porque todos ellos han salido a decir públicamente que esto es una auténtica vergüenza y una violación a nuestro Estado de Derecho y nuestra Constitución, pues todos fascistas.

Si usted vive en España y le parece mal lo que está pasando, que sepa que es un fascista según esta ultraizquierda sanchista, solo les digo que cada vez somos más los que nos enfrentamos al pensamiento único de estos divisores y constructores de muros.

Sánchez será recordado por construir muros, dividir españoles, dividir hombres y mujeres y por ser el mayor tragabolas de todos los del juego. Devolveremos golpe por golpe, construiremos lo que destruyan y derribaremos el muro de Sánchez, como ya hicimos en el 89 en Berlín.

*Elisa Vigil es diputada del GPP en la Asamblea de Madrid