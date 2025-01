El Padre Ángel bendice hoy a los animales, en su parroquia, por San Antón

El Padre Ángel bendecirá este viernes, de 10 a 20 horas, a las mascotas en la Iglesia de San Antón para "reforzar los lazos" entre las personas y sus compañeros, ha informado Mensajeros de la Paz en un comunicado.

Así, un año más, vecinos y visitantes acompañados de sus mascotas se podrán acercar a la iglesia de San Antón (C/ Hortaleza, 63) para participar en la tradicional bendición de los animales. Perros, gatos, aves, tortugas y otros animales recibirán la protección del santo en un ambiente festivo y familiar.

San Antón 2025 incluirá, como cada año, la adquisición de panecillos hasta este viernes, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. El día 17, la distribución de panecillos se extenderá junto con la bendición de los animales sin interrupción.

Estos panecillos, símbolos de la festividad, se asocian con el ritual de guardar uno junto a una moneda, pedir un deseo, y conservar el panecillo durante un año, devolviendo al año siguiente la moneda al santo como símbolo de gratitud y comiéndote el panecillo.

Y 'Las vueltas de San Antón' arrancarán a las 17 horas desde la iglesia de San Antón (C/ Hortaleza, 63), pasará por la Travesía de San Mateo, C/ San Mateo, C/ Fuencarral y C/ Hernán Cortés. El domingo 19 de enero se cerrará la celebración con 'Concierto Clandestino', a las 17.30 horas, protagonizado por Román Mosteiro y sus amigos.