Paula Iglesias: «Fuera del debate político, donde cambian las cosas es en la calle»

Nacida en una familia de actores –su padre es el reconocido Carlos Iglesias, y su madre la talentosísima Eloísa Vargas– Paula Iglesias ha tenido en casa, desde muy pequeña, la cara y la cruz de una profesión tan difícil como apasionante. «Ninguno de los dos querían que fuese actriz», asegura a LA RAZÓN. Sin embargo, el pasado domingo estrenaba su último trabajo, «Extremo», con el que cada domingo se subirá a las tablas del Teatro Lara hasta el 23 de julio. «En cierto modo, lo entiendo, porque he podido ver lo que es el éxito, pero también el hecho de que no te llamen, de no tener trabajo». Algo, asegura, que poco tiene que ver con el talento. «Mis padres estudiaron interpretación en la misma escuela, y mi madre era una de las mejores de la clase, pero sus carreras han sido totalmente distintas», continúa. «A veces tienes que tener la suerte de estar en el lugar y momento correctos, conocer a las personas... En un casting decide mucha gente y por motivos muy diversos, y a lo mejor no encajas simplemente porque buscan a alguien con otras características, pero que tu trabajo dependa de esto es muy duro».

Por eso, ella tiene un «plan B» que, en realidad, es una herramienta más para su trabajo. «Actuar te deja muchos tiempos muertos entre un trabajo y otro, así que, en ese tiempo, estoy estudiando psicología, lo cual me ha ayudado mucho no solo a entender más profundamente a los personajes, sino en mi forma de meterme en ellos». A pesar de todo, Iglesias quiere seguir actuando, porque es algo que «me da la vida». De hecho, en los últimos años ha ido abriéndose camino. Entre otros muchos trabajos, en 2021 estuvo en las series «By Ana Milán» (Atremedia) y «Dos vidas» (TVE), y en 2022 formó parte de la película «Si todas las puertas se cierran», la cual, bajo la dirección de Antonio Cuadri, narra la historia de la fundadora de una congregación religiosa, las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, cuya labor se basa trabaja con mujeres en prostitución o víctimas de trata y que empezó en el Madrid del siglo XIX y perdura hasta la actualidad. Una temática, la de la violencia sexual hacia las mujeres, a la que es especialmente sensible y a la que ha tenido que enfrentarse nuevamente con «Extremo», en la que encarna a la compañera de piso de una joven (encarnada por Claudia Galán) que sufre una violación.

«Lo que tratamos de mostrar con esta obra son las diferentes reacciones ante una agresión sexual», explica Iglesias. «Es muy interesante porque saca a la luz la necesidad de que el entorno como del sistema de ser conscientes de todo el proceso emocional y psicológico que conlleva el haber sido víctima de algo así». De lo que está segura, dice, es de que el espectador no va a quedar indiferente ante esta historia. «Para llevarla a cabo de una forma lo más realista posible nos hemos reunido con asociaciones, con víctimas reales de agresiones sexuales que nos han contado su experiencia, no solo ante el hecho en sí sino todo lo que ha venido después». «A través de ser conscientes de todo esto es como realmente llega el cambio, porque nos prepara para prestar apoyo a la hora de que las víctimas se sientan seguras para denunciar, para acabar con la estigmatización». Y es que, tal como se desprende de su experiencia hablando con estas mujeres en primera persona, Iglesias subraya que «aún hoy hay muchísimas mujeres que no denuncian por miedo a no ser creídas, a que se las juzgue por dónde estaban o cómo iban vestidas, e incluso por sentirse culpables, pero, sobre todo, por todo el proceso que viene después de hacer la denuncia, que también es muy doloroso y, a veces, prefieren hacer como que no ha pasado nada, lo cual es la única forma de autoprotegerse que encuentran en ese momento». «A través de la obra queremos que el espectador se haga preguntas sobre todo esto, que reflexione», dice, si bien es consciente de que puede ser «un tema delicado». A pesar de todo, «es muy bonito que el espectador salga cuestionándose, y, sobre todo, comprobar que más allá de lo que se debate en política, donde cambian las cosas es en la calle, en la sociedad, y que el arte tiene y siempre ha tenido un papel fundamental en esto».

El debate entre justicia o venganza

«Y tú, ¿te vengarías de tu agresor?». De esta manera interpela «Extremo» al espectador, ante el cual se presenta un thriller trepidante que plantea un debate moral importante y profundo en una sociedad en la que las leyes sobre la violencia sexual están en constante transformación y que forman parte de la agenda política y social. Y es que Marjorie, la víctima y protagonista de esta historia, ante el temor de no ser creída se plantea tomarse la justicia por su mano. Sin embargo, aparecen en escena sus compañeras de piso e intentan impedírselo, aunque esto remueva eventos del pasado en cada una de ellas que harán que la situación sea cada vez más compleja.