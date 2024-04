Polémica en la Asamblea: "¿Dónde está el dinero que ganaron los diputados de Más Madrid?"

Un día de tensión parlamentaria. Y que sin duda traerá cola. El secretario general del PP de Madrid y diputado regional, Alfonso Serrano, se ha preguntado este jueves en el Pleno de la Asamblea dónde está el dinero que han ganado los diputados de Más Madrid haciendo alusión a la situación personal concreta de varios de los parlamentarios. "Les damos de su propia medicina", ha afirmado.

Ha sido durante el debate de una Proposición No de Ley (PNL) que pedía crear un impuesto sobre activos no productivos de las personas jurídicas con el objeto de evitar estrategias de elusión fiscal, donde por parte de los diputados de Más Madrid y PSOE Alberto Oliver y Agustín Vinagre, respectivamente, ha habido repetidas alusiones al novio de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

"El objetivo, como digo, de esta iniciativa no es otro que seguir con su eterna persecución, ya lo hemos visto, a la presidenta y a su entorno personal. Sueltan infundios, mentiras, insidias, o, como dice el señor (Juan) Lobato, haciéndose preguntas, porque hacerse preguntas no es insultar. ¿Saben? Nosotros también podemos hacer preguntas. Podemos jugar a su juego. De hecho, vamos a hacerlo", ha lanzado al comenzar su intervención.

Así, ha empezado citando al portavoz adjunto de la formación Emilio Delgado, "un viejo conocido" de la Asamblea, que en sus "nueve años de diputado habrá ingresado unos 540.000 euros" pero tiene "15.000 euros ahorrados" y "no tiene nada según su declaraciones de bienes".

"Que tiene 15.000 euros ahorrado y no tiene nada, según su declaración de bienes. ¿Dónde está el dinero, señor Delgado? ¿Dónde lo guarda? ¿En Móstoles? ¿En Sevilla La Nueva? ¿Dónde vive usted, señor Delgado? Yo no lo sé, porque está muy interesado en dónde viven otras personas", ha preguntado a continuación.

Posteriormente, se ha referido a la portavoz de este partido, Manuela Bergerot, que "en cuatro años 250.000 euros habrá ingresado" pero también dice "que no tiene nada". "¿Dónde va el dinero, entonces, de la señora Bergerot? ¿Cómo no aparece nada en su declaración de bienes? ¿En qué se lo gasta? ¿Con qué vive? 17.000 euros ahorrados y no tiene nada", ha lanzado el 'popular'.

A renglón seguido se ha referido al diputado Hugo Martínez Abarca, "un vecino de la presidenta del barrio", que siendo parlamentario desde 2015 debería haber ingresado, según lo que han "calculado", "medio millón de euros legítimamente".

"No tiene a su nombre nada que haya pagado con ese dinero. Eso sí, es uno de los grandes tenedores de esta Asamblea: dos locales y una plaza de garaje. Todo heredado. La cuestión es si ha ingresado en estos años 540.000 euros y no ha invertido en nada y solo tiene 5.000 euros ahorrado, ¿dónde va el dinero, señor Abarca? ¿Dónde lo guarda?", ha cuestionado.

A continuación, ha citado a la diputada María Pastor, quien lleva "cinco años" de parlamentaria y ha ganado "casi 300.000 euros y no tiene nada a su nombre". "¿Qué esconde?", ha preguntando, al tiempo que le ha afeado que dé "lecciones" pero fuese "condenada junto a su padre por la estafa de un millón de euros".

Serrano ha defendido que durante estos años nadie ha hablado de este tema en la Asamblea de Madrid y han "respetado sus dificultades personales y entendido sus explicaciones" y ayudó haciéndose "administradora" de empresas "desconociendo por completo las consecuencias". "Aquí hay gente que les gusta mucho hablar de quien no ve un coche y resulta que luego no ven una estafa de un millón de euros y nos dan lecciones al resto", ha espetado.

El 'número dos' del PP de Madrid ha señalado, en este punto, que con esto le están dando a Más Madrid "con su propia medicina" y ha remarcado que "hasta su llegada a la política las cuestiones personales que afectaban a políticos o a sus allegados se dejaban a margen". "Ustedes han querido entrar en este juego", ha concluido.