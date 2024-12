Óscar López se presenta como el candidato de la "verdad": "Vamos a ganar en Madrid en 2027"

La hora fijada era a las 11:00. Sin embargo, media hora antes, la sede de Centro de la Agrupación Socialista presentaba un lleno poco antes visto. El propio protagonista subió al estado diez minutos antes de lo previsto. A la izquierda y al fondo del escenario, la bandera del PSOE. Y en el atril, su nombre: Óscar López, que "da el paso" para presidir el PSOE de Madrid. Y más allá, se muestra convencido de "ganar Madrid" "la tercera semana de mayo de 2027".

En su primera intervención, y como diría a lo largo de los 20 minutos que duró su comparecencia, el actual ministro de Transformación Digital y de la Función Pública aseguró que iba a "hablar del pasado, no del futuro". Eso se tradujo en que las preguntas de la prensa referidas a Juan Lobato iban a ser esquivadas, mientras que las referidas a Ayuso y al PP iban a ser aprovechadas para comenzar su campaña desde el minuto uno.

Con el arropo de decenas de militantes, entre ellos la actual portavoz del PSOE en Madrid, Reyes Maroto, y la directora general de la Gurdia Civil, Mercedes González, López consideró su decisión una "misión de servicio público: provocar el cambio en Madrid". Una región que, en su opinión, "es el epicentro de la peor política: de la corrupción, la crispación, el bulo y la mentira". Una decisión, por otro lado, "estrictamente personal, pero de causa colectiva. En esa misión quiero contar con todos los militantes del partido socialista de Madrid: Yo soy uno más y aquí deciden sus militantes. Esa es su fortaleza".

El ministro quiso reivindicar su trayectoria: "Me afilié hace 28 años, en la agrupación de Canillejas, al día siguiente de que Felipe González perdiera las elecciones generales. Quiero romper una lanza en favor del Partido Socialista de Madrid. Tuvo el gobierno en 2003 y todos sabemos lo que pasó, ganó en 2015 y en 2019 y todos sabemos lo que pasó", recordó. Posteriormente, sobre su pasado político, se le recordó su anterior aventura electoral, en 2011, cuando perdió por más de veinte puntos la Junta de Castilla y León frente al PP, en las elecciones autonómicas. "Aquellas elecciones estuvieron marcadas por la crisis económica. Pero me consideró mejor que entonces. He aprendido mucho". Incluso en esa pregunta, aprovechó para lanzar un recado a Ayuso. "En esos comicios, saqué mejores resultados que Ayuso en 2019".

Y es que, en su intervención, el ministro se despachó ampliamente contra el PP, Isabel Díaz Ayuso y lo que llamó repetidas veces la "fachosfera". "Conozco muy bien las técnicas de la derecha y de la fachosfera: van a destrozar al rival, a insultar, pero aquí va a haber un proyecto de izquierdas valiente. Vamos a contar con los militantes, con la fuerza de los sindicatos, con cientos de miles de empresas y autónomos que no tragan más, para poner en marcha un proyecto de izquierdas valientes". Preguntado por una de las acusaciones del PP, que lo califican de "títere de Sánchez", López dijo que había "notado el cariño del PP desde el minuto uno". Y avisó: "Nos vamos a divertir". "He leído tantas cosas de mí que dice la fachosdera, algunas contradictorias de ellas. Conozco muy bien cómo funciona la fachosfera". De hecho, añadió que "se ríe de esas críticas con sus amigos del barrio".

Sobre el proceso abierto por la filtración de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y sobre las acusaciones del PP de ser la "mano negra" detrás de dicha filtración, López optó por afirmar que "el novio de la presidenta reconoció un delito y su jefe de gabinete filtró un delito". Preguntado por la presunta implicación de la diputada socialista Pilar Sánchez Acera, el ministro aseguró que "siempre defenderé a compañeros valiosos, leales" como ella.

Así, se mostró convencido de que "vamos a ganar gracias a la verdad. Todo Madrid sabe la verdad. Y la verdad es que el PP quiere convertir Madrid en un club privado, que ve la sanidad y la educación como un negocio, los recortes, los mayores que murieron en las residencias del covid, los negocios del padre, el hermano y el novio de la presidenta, un ático de millón de euros que la presidenta no puede explicar... Por eso vamos a ganar Madrid, con la verdad por delante".

¿Qué aportará en esta andadura? "Experiencia. He trabajado al lado de los mejores, con José Luis Rodríguez Zapatero, con Alfredo Pérez Rubalcaba, con Pedro Sánchez. Toda esa experiencia la voy a volcar para ganar en la Comunidad de Madrid. He cometido errores, pero he aprendido. Tengo la ilusión y la ambición, sé que vamos a hacer posible el cambio en Madrid. He logrado muchos acuerdos, también con el PP. Toda esa experiencia irá a favor del servicios público". Para ello, tendrá que obtener el favor de los militantes. Algo que, a día de hoy, cree que tiene: "He hablado con no menos de ciento y pico secretarios generales y alcaldes, y recabé su apoyo. He notado mucho cariño y apoyo. Y he recibido muchos mensajes de amigos: ten cuidado. Eso quiere decir que muchos conocen las técnicas del PP".