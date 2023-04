Reyes Maroto lo niega todo: "No voy a llevar en mi programa la tasa turística"

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, ha insistido este lunes en que no llevará en el programa electoral implantar una tasa turística en la capital sino abrir el debate "sosegado" sobre su idoneidad.

"No he dicho que vaya a estar en el programa. No va a estar. Estoy dispuesta a abrir el debate", ha resumido la socialista tras un desayuno protagonizado por el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad, Juan Lobato.

Fue la pasada semana cuando en otro desayuno informativo planteó la posibilidad de hablar sobre esta tasa. El alcalde y candidato 'popular' a al reelección, José Luis Martínez-Almeida, se posicionó en contra de la misma y acusó al PSOE de buscar subir impuestos, mientras que su homólogo de Unidas Podemos, Roberto Sotomayor, afeó a Maroto no haberla introducido cuando era ministra del ramo.

Frente a estas afirmaciones la candidata del PSOE ha apuntado que Madrid está recibiendo para turismo unos 50 millones de euros de los fondos europeos, que cubrirían sus propuestas en este campo como es la creación de cinco nuevos polos para descongestionar la almendra central.

Ha indicad que actores del tejido turístico de la capital le han trasladado tanto la idoneidad de poner la tasa como un rechazo frontal, por lo que entiende que debe haber una conversación "sosegada" al respecto. Aún así, ha señalado que ella, en el caso de que se implantara, no apostaría por una "recaudatoria".

Por último, ha afeado a Almeida su "miopía" y ha negado que Madrid no necesite afrontar de forma distinta el sector turístico, ya que considera que hay que rebajar la almendra central y también apostar por la promoción internacional de la capital, "sobre todo en mercados de larga distancia".