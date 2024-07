Rhudo: el destino culinario imperdible del verano madrileño

No sé, si ustedes, como le pasa a este servidor, se preguntan alguna vez cómo será eso de ser una celebrity: ir de aquí para allá, pasear por las alfombras rojas, elegir el modelito adecuado para no fallar, sonreír en el momento oportuno, tragarte las palabras en ese otro y así un sinfín de cosas que, aunque a priori parecen banales, seguro que les quita el sueño a más de uno. Porque como todo, las primeras veces siempre hacen gracia, pero cuando se convierte en rutina cansa. Y más si hablamos de que para las celebrities esto forma parte de su rutina diaria de trabajo; pero es que la fama cuesta. Más allá de eso, seguro que les surgen otros problemas de mayor índole, como, por ejemplo, qué hacer con el dinero ganado. Invertir siempre es la opción correcta, pero además si se hace en un negocio con un fondo que además gusta, como es la gastronomía, el plan es perfecto.

Esto posiblemente pensaron Miguel Ángel Silvestre, Álex González, Antoine Griezmann y Marcos Llorente, actores y futbolistas de reconocido prestigio, que vieron su sueño complido de la mano del gran chef Paco Roncero con la apertura del restaurante Rhudo. Todos ellos amantes del buen comer y también de la cocina vieron la oportunidad perfecta; con este local han brindado a la capital ese place to be indispensable al que ir para ver y dejarse ver, y de paso, cómo no, disfrutar de su oferta culinaria.

Rhudo, no es solo un restaurante, es el lugar asegurado de una velada arriesgada, donde el mediterráneo se une con toque exótico y mucha diversión, de la mano del cocinero Paco Roncero y compañía, nos traen un menú veraniego que no hará salivar. Así que prepárate para un viaje culinario que no querrás perderte. Rhudo ha lanzado ocho nuevos platos que son ideales para el calor infernal de nuestra capital madrileña, pero ojo, estos manjares están disponibles solo al medio día, así que asegúrate de planificar tu visita con tiempo, y que no te quiten de las manos. Está ubicada en la calle Velázquez 64, en el ya clásico barrio de Salamanca.

En Rhudo se adaptan a tus necesidades a lo largo del día. Durante el almuerzo te aseguran un lugar tranquilo con platos que disfrutar solo o acompañado, pero cuando cae la noche, el sitio se transforma en una auténtica fiesta vibrante que atrae a la gente más guapa que tiene nuestras querida Madrid. Cuentan con un espacio de mas de 300 personas y DJ hasta las 5 de la mañana, ¡ambientazo asegurado!, Rhudo es un lugar perfecto para disfrutar de cócteles de autor con una barra de interminable lista de licores y combinados, tanto nacionales como internacionales, Rhudo es sinónimo de cachondeo, buen rollo con una atmósfera llena de energía positiva.

Sin duda Rhudo es el lugar perfecto para disfrute del verano, carta llena de platos frescos y vibrante, diseñada para ser dinámica y pensada para compartir como por ejemplo unas fresquísimas ostras fritas en salsa negra y ajo, un bocado crujiente lleno de sabor. El atún Rojo con hummus de cacahuetes y ensaladilla encurtida ligeramente picante y muy sabrosa. Una lubina madura con holandesa de recado blanco, un gran plato sofisticado y delicioso. O un indiscutiblemente bueno arroz meloso con setas y presa, perfecto para los amantes de los sabores intensos. Sin olvidarnos por supuesto de los ya clásicos que siguen en la carta, pulpo a la brasa con patatas, queso Idiazabal y salsa chiles entre otros. De postre una chocotarta, que no hace más que sumar a la alegría del momento vivido. Así que

ya sabes, si quieres un verano diferente y que tus papilas gustativas se tomen unas pequeñas vacaciones sin salir de la ciudad.

¡Rhudo, es el lugar perfecto! Ambientazo, sabor vibrante, divertida sobre todo con gente muy guapa, gracias Rhudo por darnos refugio a los gatos, que aquí sí todos

son pardos.