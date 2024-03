Rocío García Alcántara, alcaldesa de Alcobendas: «Somos la locomotora económica del norte de la Comunidad de Madrid»

Rocío García Alcántara, de 39 años, es de Alcobendas de toda la vida, el municipio madrileño de unos 119.000 habitantes. Por ello, cuando se convirtió en la primera alcaldesa de Alcobendas el pasado 17 de junio, la alegría fue doble. Su vida está íntegramente relacionada con esta zona norte de la Comunidad de Madrid: se educó en el colegio Padre Manyanet, estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y fue concejala de Desarrollo Económico y Empleo en el Ayuntamiento de Tres Cantos. Lo que más le gusta es practicar deporte, pero ahora el «poco tiempo» que le queda se lo dedica a su hija pequeña, Fabiola, que bastante tiempo le ha «robado» ya, explica García en su despacho del Ayuntamiento. El Partido Popular de Alcobendas obtuvo 13 concejales de 27 en las elecciones de mayo de 2023, quedándose a uno solo de la mayoría absoluta. Por ello, a finales del pasado enero llegó a un «acuerdo político» con el partido Futuro Alcobendas Ciudadanos que «posibilita consolidar una mayoría absoluta de gobierno en el Pleno municipal». García afronta retos como cumplir su medida estrella, el SEMURA, un servicio de ambulancias para Alcobendas que estará listo «para septiembre» o el bulevar Madrid Norte, que es un proyecto para unir el Madrid Nuevo Norte con Alcobendas a través de la carretera de Fuencarral. Según datos del Ayuntamiento, el municipio tiene un tejido empresarial con 16.000 empresas, 500 multinacionales y, desde que García gobierna, «507 empresas se han instalado en el municipio», ya que es el «municipio con menor presión fiscal de la Comunidad de Madrid». Por ello, García afirma: «Alcobendas es la locomotora económica del norte de la Comunidad de Madrid»

¿Qué conlleva ser alcaldesa de su ciudad?

Es un orgullo tremendo, porque además soy la primera mujer alcaldesa de la ciudad de Alcobendas. Es un orgullo poder representar a mis vecinos y trabajar para todos, porque no soy solo la alcaldesa de los que me votaron, sino de todos los vecinos.

¿Qué ciudad se encontró al llegar a la alcaldía?

Fue una legislatura en la que dos años estuvo el Partido Socialista y dos años Futuro Ciudadanos. Se intercambiaron el alcalde dos años, un fenómeno algo extraño. Cuando llegué me encontré un Ayuntamiento totalmente desmotivado, totalmente paralizado y sin ningún rumbo. Y lo más preocupante: con muchos proyectos que a mí me iban a afectar porque estaban sin ejecutar. Por ejemplo, un grave problema que nos encontramos, es que yo tomé posesión el 17 de junio. El 19 de junio yo empecé aquí a trabajar y lo primero que me dijeron fue: «Alcaldesa, este año tus vecinos no van a tener luces de Navidad». ¿Por qué? Porque el contrato se había quedado desierto.

Aparte de desmotivado, económicamente muy mal. Cuando yo asumí, estábamos pagando a los proveedores en 73 días. El problema que eso ha generado es que las empresas desconfiaban de la ciudad de Alcobendas. Hoy, con un gran esfuerzo que estamos haciendo económicamente, hemos cambiado la cifra y estamos pagando en 37 días. Y por supuesto ya estamos trabajando para poder pagar en un mes a los proveedores.

¿Qué valoración hace de su gobierno hasta ahora?

Una valoración muy positiva, Para mí era fundamental acabar el año aprobando los presupuestos y los tenemos en vigor desde el 17 de enero, y en solo seis meses de Gobierno conseguimos aprobar unos presupuestos de casi 200 millones de euros. Lo que tardaron [el anterior Gobierno] en conseguir 420 días, lo hemos conseguido en 180 días.

¿Qué supone el acuerdo político con Futuro Ciudadanos?

La persona que representa Futuro Ciudadanos es Aitor Retolaza, que fue el exalcalde de los últimos dos años del Ayuntamiento de Alcobendas. Tuvo un gesto muy positivo que fue el de votar a favor de mi toma de investidura. Creo que es un acuerdo para generar una estabilidad al Ayuntamiento de Alcobendas. Nosotros no teníamos la mayoría absoluta: nos faltaron 38 votos para conseguir el último concejal. Es un acuerdo político, pero no entran en el Gobierno. Es un acuerdo de trabajo, de entendimiento, de cordialidad y de proyectos comunes.

Hemos hecho un acuerdo pensando en atraer mayores inversores a Alcobendas, en la creación de un hospital. Proyectos que nosotros ya llevábamos en nuestro programa electoral, y otros que estamos compartiendo con su proyecto. Para algunas modificaciones, si no tienes la mayoría absoluta, no las podemos llevar a cabo, y Aitor lo entendió perfectamente y nos tendió la mano. Le agradezco el gesto. Es un orgullo que crea en el proyecto del PP y ya le dije que no le vamos a fallar.

¿Y por qué no se hizo este acuerdo desde el principio, desde que llegó al alcalde?

Yo tenía que conocer un poco la oposición que tenía, y en estos ocho meses me ha dado tiempo a conocerles muy bien. Y Futuros Ciudadanos es el único que nos ha tendido la mano y se ha puesto a trabajar en los proyectos del PP. Aitor es una persona que quiere lo mejor para Alcobendas, y yo creo que tiene que estar así. Muchas veces en los municipios tenemos que dejar de lado las siglas y gobernar con los proyectos, y con lo mejor que quieres para tus vecinos.

¿Cómo avanza el SEMURA [la propuesta de un servicio municipal de ambulancias, similar al SAMUR]?

Es una de nuestras medidas estrella. Es un servicio municipal de emergencia y rescate de Alcobendas. Fue muy bien acogido por los vecinos en la campaña, y por supuesto que lo vamos a cumplir, y lo vamos a cumplir bien pronto. Si todo va bien, si Dios quiere, después del verano, para septiembre, ya veremos las ambulancias del SEMURA por la ciudad de Alcobendas.

Esto va a consistir en tener tres vehículos: una ambulancia de protección civil, de soporte vital básico, que es la que tenemos ahora, pero nueva, mucho mejor equipada; una ambulancia de soporte vital avanzado, que es lo que todos conocemos como una UVI, que es la gran diferencia que ahora mismo no tenemos; y también tendremos un VIR, que es un Vehículo de Intervención Rápida para pequeñas actuaciones en la vía pública. Tendremos tres vehículos disponibles 24 horas al día, los 365 días del año y, lo más importante, para todos los vecinos de Alcobendas.

En sus prioridades, ¿dónde está el empleo?

Hemos cerrado el año con los mejores datos de empleo. En Alcobendas tenemos los mejores datos de empleo con una tasa de 5,88%. Estamos prácticamente en pleno empleo, más de la mitad de la media nacional. Hemos cerrado el año con 125.607 altas en la seguridad social, lo que supone que en Alcobendas hay más personas empleadas que nunca aquí en nuestra ciudad.

En Alcobendas el mayor problema que tenemos de empleabilidad es para personas mayores de 45 años y mujeres. Y por eso desde el Ayuntamiento hemos puesto en marcha un programa de empleabilidad para mayores de 45 años que están 8 meses haciendo prácticas aquí en el Ayuntamiento con el requisito que tienen que ser demandantes de empleo. Estamos muy contentos con las cifras de empleo que manejamos, pero no nos conformamos.

¿Qué relación tiene con la oposición?

Desde que soy alcaldesa yo le tendí la mano a todos los partidos políticos para que hubiera un consenso. Pero muchos anteponen sus siglas. Estoy de acuerdo con la presidenta Díaz Ayuso, que siempre recuerda que los municipios son el muro donde se estrellan las políticas del gobierno central. Aquí algunos partidos están más preocupados de lo que está pasando a nivel nacional antes que lo que les está pasando a sus vecinos. Nosotros aprobamos el presupuesto con enmiendas de Más Madrid y enmiendas de Futuro Ciudadanos, porque creemos que eran enmiendas con proyectos, con iniciativas, que por supuesto querían lo mejor para los vecinos de Alcobendas.