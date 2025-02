Sánchez carga contra la "multinacional ultraderechista" de Ayuso, la banca y las grandes fortunas

Tras la clausura de su XV Congreso regional, el PSOE-M liderado por Óscar López echa a andar definitivamente. Conocida ya su Ejecutiva, faltaba aún el abrazo del secretario general de los socialistas: Pedro Sánchez. Precedido de "Maneras de vivir" de Leño, cuyo ritmo fue marcado por los aplausos de los asistentes, unos Sánchez y López en ropa de sport y zapatillas atravesaron juntos el recinto de Leganés con destino al escenario rojo y blanco de esa "izquierda valiente", lema de los socialistas madrileños. Tras un vídeo propagandístico, en el que, entre otros puntos, el partido presumió de su labor en la vivienda pública, la presidenta de Mesa, Candelaria Testa, anunció los resultados de la votación que avalan al nuevo equipo de los socialistas madrileños, que fue subiendo uno por uno al escenario y jaleados por el público. Y en ese equipo, la primera en tomar la palabra fue la flamante presidenta del PSOE en la región, Paca Sauquillo, que reivindicó el concepto de "libertad". "La libertad la hemos traído nosotros", aseguró. "Vaya subidón", empezó López, que presumió de presencia catalana en un congreso madrileño, especialmente por la presencia el pasado sábado de Salvador Illa.

"La izquierda valiente es Pedro Sánchez", aseguró López, dentro de un retrato ensalzador del presidente del Gobierno. "Lleva más tiempo de presidente que Rajoy, está a punto de sobrepasar a Aznar y Zapatero... Ya estoy viendo la siguiente meta", añadió. En contraposición, bautizó a Núñez Feijóo como el "Coyote" que va detrás del Correcaminos y al que "se le cae la piedra encima". "Pedro, me has enseñado mucho, me has dado muchas lecciones", añadió.

"Me declaro un admirador incondicional de Óscar López", comenzó diciendo Sánchez. "Tenemos un equipazo, pero con Óscar tengo debilidad. Reconozco en él atributos como el liderazgo, la empatía y la capacidad de articular grandes mayorías para que podamos ganar la Puerta del Sol en 2027".

"En momentos como este, en un Congreso donde todos nos reunimos, es importante que recordemos qué es ser valiente en política", añadió. Dentro de esa valentía, "para que haya justicia social, tiene que haber justicia fiscal. Hay que decir a la banca, a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones tecnológicas que van a pagar impuestos en España". "Estamos aquí para servir a la gente, y no servirnos de la gente. Lo que hace la señora Ayuso es ser fuerte con el débil y servil con los poderosos", argumentó.

Esa "pugna" no será fácil. "Aquí no tenemos a la internacional ultraderechista, sino a la multinacional ultraderechista", dijo, acusando a la oposición de "esparcir bulos" en "pseudomedios digitales", conformando una "coalición entre los que tienen el dinero, y Vox y el PP". A la hora de enfrentarse a esta "multinacional", considera que "hay que dar un paso al frente: defender el Estado del Bienestar, que se está privatizando en la Puerta del Sol".

"¿Cómo respondemos a esto? Con más políticas progresistas", contestó el presidente. "Si les molesta la reforma laboral, reduciremos la jornada laboral. Si les molesta la subida del salario mínimo, lo subiremos. Si les molesta que aumentemos las pensiones, llenaremos la hucha de las pensiones", dijo, provocando la primera gran ovación.

"Madrid no necesita una izquierda que salga a defender el resultado: necesita una izquierda que salga a ganar el partido", prosiguió. "Han puesto Madrid en venta, y ya sabemos quién se lleva la comisión". A partir de aquí cargó contra el presidente del PP. "¿Qué hace Feijóo? Tiene muchas razones de peso para exigir una dimisión no como una casa, sino como un ático, a la señora Ayuso. Y no lo hace porque no quiere acabar como Pablo Casado. Al paso que va, creo que va a acabar abriendo la puerta él solo. La política madrileña, o le pilla lejos o le queda grande. ¿Qué pensará el señor Casado? Está el dicho de otros vendrán, que bueno te harán". En esa línea, y sobre la reforma de las pensiones, Sánchez dijo que el autor de "no soy presidente porque no quiero" es el que "ahora vota sí cuando su voto es irrelevante porque ya hay una mayoría parlamentaria que lo garantiza". Es aquí cuando Sánchez reivindicó su labor económica: "La economía española va pa'lante. En un momento como el actual, cuando uno va más allá de los Pirineos, hay que reivindicarlo. Es un éxito de las familias, de los empresarios, de los trabajadores y de la política económica que está haciendo el Gobierno de España".

Ya en la recta final, Sánchez aseguró que "estamos en un momento en el que las causas que justificaron las causas del PSOE, hoy están más presentes que nunca". "Podrán tener al hombre más rico del mundo financiando campañas electorales y podrán trucar los algoritmos. Pero esto es una persona y un voto. Y les vamos a ganar en 2027 en las elecciones autonómicas, municipales y generales. Ganaremos en Madrid con un nuevo presidente solvente, ejemplar y socialista como Óscar López". Unas palabras con las que finalizó el Congreso socialista y que precedieron al himno de la Internacional, entonado con el puño en alto.