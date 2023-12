La señal de tráfico que el Ayuntamiento de Madrid ha cambiado tras una denuncia masiva

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha celebrado que el Ayuntamiento de Madrid haya cambiado en las últimas horas las señales de límite de velocidad de 20 a 50 kilómetros por hora en la conocida como carretera de El Plantío, actual avenida de la Victoria, que conecta la capital con Majadahonda.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la AEA, Mario Arnaldo, aplaudió que el Consistorio de la capital «haya rectificado y corregido la deficiente señalización que existía en la carretera de El Plantío, motivo por el que miles de automovilistas madrileños fueron injustamente denunciados».

AEA denunció hace un mes lo que llamó «multas trampa» en la carretera de El Plantío, ya que, en ese momento, no existía señalización alguna que advirtiera que el límite de velocidad que rige en esa vía es de 30 kilómetros por hora. «La inmensa mayoría de automovilistas que circulan por ella consideran que el límite permitido es de 40 o incluso el inveterado de 50 k/h, porque en su inicio dispone de dos carriles de circulación», explicaba entonces Arnaldo. A partir de ahí, la asociación presentó centenares de recursos en defensa de los conductores afectados, solicitando la anulación de todos los expedientes sancionadores incoados y la devolución de las multas pagadas y de los puntos detraídos porque, «como demostraron nuestros técnicos en la Avenida de la Victoria, no existía ningún límite de velocidad a 30 kilómetros por hora, como sostenía el Ayuntamiento». El ejemplo de lo habitual era este: un conductor que circulara por esa vía a 51 kilómetros por hora era sancionado por el Ayuntamiento con una multa de 300 euros y la detracción de dos puntos, a pesar de que no existía ninguna señal específica que advierta de que el límite es de 30 km/h.

«Esta acertada decisión municipal sin duda pondrá fin a la injusta situación a la que se ha sometido a miles de conductores de Pozuelo, Las Rozas y Majadahonda. Estamos muy satisfechos con que el resultado de nuestro trabajo en la defensa de los legítimos derechos de los automovilistas haya tenido un buen final en tan corto espacio de tiempo y en vísperas de la Navidad», indicó el presidente de AEA.

La asociación consideraba además que este caso tenía una gran similitud con el de las «multas trampa» que el Ayuntamiento de Madrid estuvo imponiendo hace dos años en la antigua carretera de Fuencarral, y sobre el que los tribunales ya se pronunciaron, dándoles la razón y obligando al consistorio a anularlas.