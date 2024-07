El Tour en Vallecas

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha sancionado en el Tour (¡qué espectáculo!) con 200 francos suizos al ciclista Julien Bernard, del Trek-Lidl, por pararse a besar a su pareja y a su hijo en la puerta de su casa. Los vecinos le aclamaron durante los kilómetros previos a este acto de amor, que nos ha emocionado a todos, menos a la UCI.

El ciclista ha declarado que no le importa la multa porque había soñado con ese beso desde que se anunció que el Tour pasaba por su casa. Está dispuesto a pagar otros 200 francos, o lo que haga falta, por otro beso igual.

La UCI dijo que fue «inapropiado» y «dañaba la imagen del deporte». Prefiero no comentar y me declaro «periquista» tras el análisis realizado por Pedro Delgado sobre la sanción.

En las escaleras de la Iglesia de San Diego, en Vallecas, está Javi, un pobre, que vende los objetos que le regalan los vecinos para sacar unos euros. La gente le quiere y le entrega quincalla para ayudarle a sobrevivir.

Hace unos días, la Policía Municipal le confiscó el «peligroso material» (no había alimentos) por venta ilegal en la calle.

Es legal que la UCI multe el acto de amor que ha emocionado a millones de personas. La Policía Municipal cumplió con la Ley y retiró los objetos a Javi, aunque los vecinos rechazan el acto contra un pobre hombre al que quieren.

La UCI y la Policía tienen razón pero no corazón. Hay que cumplir la Ley y también ser justos. Se debe permitir a esta pareja amarse y a los vecinos querer a Javi con sus donativos. No hacen daño a nadie. Son maneras de quererse. Y eso está muy bien y es justo ¿o no?