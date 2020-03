Cómo hacer flexiones en casa

Cuando tenemos que quedarnos en casa, sea porque teletrabajamos o porque hay toque de queda por pandemia mundial, es importante mantener la actividad física, tanto o más que las personas que salen de casa, ya que la actividad no relacionada con el ejercicio es la que quema la mayor cantidad de grasa. Una buena forma de combinar ejercicio y actividad física es hacer pausas de diez minutos cada hora para completar tres series de diez flexiones. Este ejercicio no solo fortalece el pecho y los brazos, sino también los glúteos, espalda y abdominales. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo es capaz de hacerlas pero, afortunadamente, es un ejercicio cuya dificultad se puede controlar. Si no podemos completar diez repeticiones se puede hacer más fácil apoyando las rodillas, o bien apoyando los brazos en una superficie elevada, como una mesa o un sillón. Al contrario, las personas entrenadas, que pueden hacer muchas más repeticiones, pueden poner los pies en alto para aumentar la dificultad.

