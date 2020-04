La naturaleza vista desde el balcón

Hace unos días, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, tuiteó un vídeo de un pavo real que se miraba en el cristal de un portal de la Acera de Recoletos. El animal había salido del Campo Grande, el mas carismático de los parques urbanos de la capital, para darse un paseo. El fin de semana anterior me llegaron dos vídeos de calles dos corzos por las calles de la ciudad, aunque podría ser el mismo ejemplar que hubiera hecho un recorrido no excesicamente largo pero tampoco de doblar esquina. También hemos visto imágenes similares de otras ciudades o simplemente, gatos que se apropian de la calzada con toda su parsimonia. ¿La naturaleza aprovecha el confinamiento humano y conquista el asfalto? No, pero se muestra más valiente y confiada. Y desde balcones y breves paseos también es posible disfrutar de ella.

A Javier Rico, fundador de “Aver Aves”, le vino una idea a la cabeza el pasado 14 de marzo, mientras paseaba, todavía libre pero sospechando, por su barrio de Carabanchel en Madrid. Ese mismo día se decretaba un esperado estado de alarma, y por la mañana, el periodista medioambiental y experto en aves observaba los quehaceres cotidianos de golondrinas, colirrojos, mirlos y palomas. Luego lo contó en la 4ª edición de los Diálogos Apia (Asociación de Periodistas de Información Ambiental) que compartió con Olimpia García, de Seo BirdLife. Más tarde creó una etiqueta de Twitter, #AvesDesdeCasa y promovió la participación.

Solo la semana pasada, el hashtag apareció en más de 1.300 conversaciones. “El primer sorprendido de lo que podemos ver desde casa soy yo”, reconoció en el encuentro de Apia. Desde su ventana, por ejemplo, ha espiado buitres negros y leonados, gaviotas, bandos de milanos, cormoranes... Y vive en Carabanchel (Madrid), no en el parque nacional de Monfragüe, en Doñana o cualquier otro paraiso de aves. “No pensaba ni por asomo que esto lo podría ver ni sentir desde casa. Me parece de una calidad incomparable dentro de esta reclusión que tenemos”.

Para Rico, la valoración de la iniciativa es “positiva en todos los sentidos. Por un lado está la parte cuantitaviva. Dejé de contar la gente que se unía en la primera semana. Y lo hace desde España pero también Sudamérica y otros países de Europa. Luego está el análisis cualitativo. Tanto material publicado como imágenes, vídeos y sonidos”. En la variedad de los participantes también encuentra alegría el periodista: “Tenemos desde personas expertas como otras que entran en esto por primera vez. Y comentarios como 'no creía que asomándome al balcón podría ver y oír tantas aves' o 'esto me está dando la vida' hacen que valga mucho la pena”.

En cuanto a su opinión sobre sin el confinamiento causa algún tipo de efecto en el comportamiento de las aves, es clara: “En tan poco tiempo es imposible. Las oímos más porque les prestamos más atención y, como decía un amigo periodista, nos dan más envidia ahora que nunca”.

Cámaras web que “roban” la intimidad a las aves

La tecnología es una gran aliada para los naturólogos aficionados cuando salir de casa no es posible. Hace ya años que SEO/BirdLife ofrece varias cámaras web en directo con las que podemos mirar, sin ser vistos, a cinco especies singulares: águilas calzadas y buitres negros del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, cernícalos y lechuzas comunes del Parque Nacional de Cabañeros y halcones peregrinos de Alcalá de Henares (Madrid). La cigüeña blanca que anida en el Ayuntamiento de la localidad madrileña se convirtió en una youtuber, junto a sus pollos, gracias también a esta ONG. Se puede acceder a la lista de cámaras desde este enlace.

“Un estudio publicado en la revista Bioscience demuestra que ver aves alivia la ansiedad y la depresión. Según los científicos, este simple hecho de mirar a los pájaros y su entorno circundante, como árboles y arbustos, puede mejorar la salud mental de las personas”, apunta Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife.

Las primeras cámaras que instaló la ONG datan de 2006 y sus protagonistas fueron una cigüeña blanca y un cernícalo primilla en Arévalo y Madrigal de las Altas Torres, Ávila. Hoy, estas cámaras nos brindan una oportunidad de sentir libertad y bienestar, como también ocurre si observamos desde un balcón. “Las personas que tienen una ventana que mira a un parque o a un espacio verde, se sienten mejor. Es una realidad que la naturaleza nos aporta beneficios y uno de ellos es que mejora nuestro estado de bienestar. El confinamiento nos está permitiendo fijarnos en la naturaleza más cercana, y en el caso de núcleos urbanos, esa naturaleza son las aves y la vegetación de parques y jardines. Hoy más que nunca se pone de manifiesto la necesidad de tener unas ciudades más amables, más saludables y más resilientes”.

La organización, la más antigua entre las ONG conversacionistas de España, también ha desarrollado aplicaciones móviles relacionadas con su actividad. Una de ellas se llama Aves de España y está disponible tanto para Android como para dispositivos Apple. Esta aplicación incluye una ficha de las 363 especies habituales en España y de otras 200 ocasionales. También ofrece cantos, vídeos, imágenes e ilustraciones, y la opción de buscar por nombre o por familias. Además, incorpora una serie de mapas y 25 itinerarios ornitológicos de España con especial valor. Son interactivos para que la experiencia de quien los siga sea más enriquecedora. Otra de las app que SEO/BirdLife pone a nuestra disposición es eBird, “una invitación a hacer ciencia ciudadana” que permite registrar los avistamientos y compartirlos con la comunidad. “Muchos miles de personas registran sus observaciones día a día en el mundo y España está entre los siete países del mundo que más datos aporta”, comenta la responsable.

A buen seguro, esta estadística habrá recibido un empujón el pasado fin de semana con la celebración de la vigésima edición del maratón ornitológico de SEO/BirdLife. La participación, con 1.251 inscripciones, ha batido récord. Y entre las especies más observadas desde ventanas, terrazas y jardines, han destacado el gorrión común, el mirlo común y la paloma doméstica.

Saber más de los árboles de nuestra ciudad

Pero el confinamiento ya no es lo que era. Todo el que tenga niños se puede dar un paseo de hasta una hora y un kilómetro y en horas tendrá permiso también para hacer deporte. Aunque se puede jugar a la siguiente propuesta incluso mientras va uno al supermercado. Todo parte de la pregunta: ¿Qué árbol es ese? El Real Jardín Botánico y el Área de Cultura Científica del Centro Superior de Investigaciones Científicas han desarrollado su Arbolapp, preparada también para ambos sistemas operativos pero que también funciona en web. El usuario accede a una base de datos de 122 árboles y puede encontrar la especie concreta a través de filtros amigables y específicos como el tipo de hoja, lugar, frutos, flores y otras características relacionadas con la corteza, el olor o si cuenta o no con espinas. El proyecto cuenta también con material didáctico.

La recopilación Árboles urbanos de la península ibérica (Guía visual de identificación) es más específica para los árboles con los que se topa cualquiera que viva en una ciudad. El proyecto está diseñado como guía de bolsillo con, además de información general, datos específicos e imágenes de 250 especies “adaptadas al clima mediterráneo y templado de la península ibérica” y que se pueden encontrar en calles, parques y jardines. Su autor es Jordi Roy Gabarra y, aunque aún se encuentra en fase de preparación, una versión digital ya está al alcance de todos.