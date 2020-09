Danone se ha unido al movimiento «Marcas Waste Warrior», una iniciaitva impulsada por la app Too Good To Go, dedicada a la lucha contra el desperdicio de comidas. El movimiento reúne a empresas de sectores como la alimentación o la hostelería, entre las que se encuentran once grandes marcas como Unilever, Carrefour, Alcampo o Sodexo, entre otras.