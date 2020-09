Europa se mueve por una ciudad con menos coches

La 19ª edición de la Semana Europea de la Movilidad (SEM) se desarrolla desde ayer y hasta el próximo martes, Día Mundial sin Coches y en esta ocasión el lema es «Por una movilidad sin emisiones», en línea con el objetivo europeo de alcanzar la neutralidad climática para el año 2050.

En estos días, 2.735 municipios de 49 países pondrán en marcha cientos de acciones, unas temporales, otras permanentes y otras que se llevarán a cabo en el Día sin Coches.

La Semana Europea de la Movilidad, nacida en 1999 y desde 2000 apoyada por la Comisión Europea, se celebra cada año del 16 al 22 de septiembre con el objetivo de concienciar y sensibilizar, a responsables políticos y a los ciudadanos, sobre el impacto impacto negativo del uso desmedido del coche para la salud y para el medio ambiente; y también para promocionar y fomentar buenas prácticas en materia de movilidad y el cambio hacia una mayor presencia en las calles de otros tipos de transporte, por supuesto sostenibles. La coordinación en España de la SEM, a cargo de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, anima a la participación de todos sectores sociales posibles: administraciones públicas, asociaciones, ONGs de todo tipo, instituciones públicas y privadas, universidades, empresas, entidades de transporte público, organizaciones sindicales, etc. De hecho, España es uno de los países más activos, con 522 municipios de todos los tamaños inscritos en la página web del evento. Es más, desde el inicio de la SEM en España los municipios participantes han implementado más de 36.000 medidas permanentes -un criterio impulsado, precisamente, desde esta coordinación- a partir de su implicación en este evento. Entre ellas estarían carriles bici, caminos escolares, peatonalización del centro de ciudades, instalación de sistemas públicos de alquiler de bicicletas, etc. De manera que el espíritu de la SEM no se limita a estos días, sino que se extiende a lo largo del tiempo y, sobre todo, se traduce en acciones y resultados concretos. Además, hasta puede tener premio. Porque, como inicio de las actividades, ayer se entregaron los premios de la edición 2019 de la SEM. Estos galardones reconocen a los municipios, entidades, organizaciones, empresas y medios de comunicación que «se considera han hecho lo máximo para concienciar durante la Semana Europea de la Movilidad», Movilidad», según la organización. En el caso de los municipios, se conceden tres premios en dos categorías: de más de 50.000 habitantes y lo de menor población.

En la categoría de más de 50.000 habitantes, los ayuntamientos premiados han sido: medalla de bronce, Córdoba; de plata, Granada; y de oro, Castellón, por su medida «Caminos escolares seguros y sostenibles». En la categoría de municipios de menos de 50.000 habitantes los premiados han sido: bronce, Tortosa; plata, Vall de Uxó; y oro, Quart de Poblet, por su medida «Movilidad urbana sostenible, conexión carril bici».

QUART DE POBLET

LA RAZÓN ha hablado con Bartolomé Nofuentes, tercer Teniente de Alcalde de Quart de Poblet y concejal de Hacienda, Recursos Generales y Empresa Pública, Seguridad Ciudadana y Movilidad, Proyectos Europeos e Innovación y Ciclo integral del agua, para conocer las características de esta medida. «Forma parte de las acciones del Plan Estratégico de Movilidad Inteligente que estamos desarrollando. Se trata de vincular a las empresas situadas en el polígono empresarial e industrial de Quart de Poblet, en el que hay aproximadamente 1.300 -muchas de ellas muy grandes e internacionales- a nuestro plan de fomento del uso de la bicicleta para favorecer que sus trabajadores acudan a sus trabajos en ellas. Previamente, se había hecho una red ciclista muy importante, que incluso conecta Quart de Poblet con otros municipios de alrededor. El plan ha sido muy bien acogido por las compañías, que instalarán aparcamientos para bicicletas y otras medidas, y que se unirán a las que pone en marcha el ayuntamiento, como el propio carril bici o la ubicación de estaciones de alquiler de bicicletas públicas junto a las estaciones de metro del entorno del polígono».

Esta medida, como otras del plan estratégico, «está basada en unos procesos participativos muy frecuentes y amplios, porque tenemos un modelo participativo muy asentado en la ciudad. Lo que nos permite abordar este tipo de medidas con un gran respaldo ciudadano».