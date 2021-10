Construir, sin prevención, bajo el volcán

La problemática del Cumbre Vieja no es menor por mucho que se rebaje. No se hablado claro a la población exponiendo los riesgos reales de una montaña considerada por muchos geólogos enormemente peligrosa por sus características de bocas múltiples, bolsas de agua, roca granítica y riesgo de desprendimiento causando maremotos.

Con esa información, nunca se debió construir en su ladera. La culpa no es de los vecinos. Es de las autoridades que lo autorizaron. Los desastres naturales se agravan por inconsciencia. Lo mismo que no se debe construir en cauces de ríos, tampoco se debería hacer en las caídas de volcanes vivos. En el Tambora (Indonesia) murieron 90.000 personas por esta razón. En La Palma, por fortuna, no ha muerto nadie, pero van más de mil viviendas destruidas. Por falta de prevención.