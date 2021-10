Precio de la luz: El coste de la transición ecológica

La subida a cotas inimaginables de los precios de la luz y el gas parece ser el coste que hay que pagar a medio plazo por sustituir un modelo de desarrollo basado en los combustibles fósiles por otro de emisiones cero, dentro de un procedimiento que no sólo será caro, sino también lento y desigual. La descarbonización de la economía está suponiendo ya un proceso inflacionario mundial nunca antes visto. En España, las renovables no tienen aún pulmón suficiente como para sustituir de la noche a la mañana al carbón y el petróleo. Y nucleares ya casi no tenemos. En un escenario mundial de escasez, el resultado es la actual escalada del precio de la luz, a la que seguirán el gas, la gasolina y el diesel, amén del aumento generalizado del coste de las materias primas en todo el mundo.