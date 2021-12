¿Un planeta enfermo?

Más de una vez en esta columna nos hemos referido a los plenos de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en los que se suscitan de bates sobre cuestiones más que interesantes. Y justo en estos tiempos de un apandemi a que nos está complicando la vida hasta un punto nunca imaginado, querría evocar una de esas reuniones, en la que fue ponente el Dr. José María Segovia de Arana. Médico, nacido en Villasequilla, provincia de Toledo, en 1919, vivió 97 años hasta 2016, y entre otras cosas fue el fundador del sistema de Estudios de Postgrado en Medicina; conocidos popularmente como MIR, con grandes consecuencias para el progreso de la Medicina en España.

En la exposición a que me refiero, el Dr. Segovia de Arana se ocupó de los avances de la Ciencia y concluyó, más o menos, estas palabras: «Vamos a vencer el cáncer ya definitivamente, y ninguna enfermedad se resistirá a la especie humana». Mensaje evidentemente optimista: las clínicas y los laboratorios de universidades públicas y privadas, y de otros centros médicos de alto nivel, están trabajando de modo continuo para encontrar tratamientos y fármacos con los que resolver cualquier afección.

Así lo percibía don José María en sus lúcidos 90 y muchos, con buen conocimiento de causa. Lo que no me impidió disentir: «El planeta Tierra, querido doctor, está enfermo, y tendremos situaciones de males muy graves no fáciles de controlar, por muchos medios y terapias que pongamos en marcha». Omicron nos llega ahora, como quinta o sexta oleada del coronavirus, sin saber qué vendrá después. Y más grave aún: nos sobrevuelan el calentamiento global y el cambio climático, que silenciosamente están atacando, desde hace décadas, las bases de nuestra propia supervivencia.