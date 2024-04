¿Faltan puntos de recarga para coches eléctricos?

En plena vuelta de Semana Santa se hicieron virales en redes sociales las imágenes de las largas colas de usuarios de coche eléctrico esperando para recargar. Especialmente en la estación de Atalaya de Cañavate, a 175 kilómetros de Madrid en la Autovía A-3, un punto donde confluyen quienes vuelven de Valencia, Murcia y Alicante. Existen aquí 10 cargadores de una potencia de 150 kW y lo usan, sobre todo, vehículos Tesla. Es la primera vez que se ve una imagen así, pero estos días, con el puente de mayo ya encima, la pregunta es inevitable : ¿Se puede viajar con un eléctrico? ¿Qué pasa con la infraestructura de recarga?

Los expertos consultados, de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) y de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) insisten en que lo de Semana Santa fueron casos aislados y que «se puede viajar por España con un vehículo eléctrico puro, pero cuando hay picos de demanda como en una operación salida se tiene que planificar el viaje, sobre todo en vías de alta ocupación y capacidad como Madrid-Valencia», afirma el portavoz de Anfac. «Los vehículos Tesla en sus navegadores tienen información dinámica del estado de los supercargadores y de su grado de ocupación, por lo que se podía saber cientos de kilómetros antes que esas infraestructuras estaban saturadas. Fueron casos aislados que, además, se produjeron en fechas extraordinarias, como una operación retorno de vacaciones, cuando también se producen colas importantes en estaciones de suministro de combustible y no son noticia», afirma, por su parte, Arturo Pérez, Arturo Pérez de Lucia, director general de Aedive.

Alta potencia

En el discurso del coche eléctrico siempre se da la misma disyuntiva, ¿es la falta de puntos lo que desmotiva la venta de coches eléctricos o al revés? A 31 de marzo de 2024, y según datos de Aedive, en España había 32.200 puntos de recarga de acceso público operativos, lejos de los 91.000 comprometidos para 2025. De ellos 7.956 son de carga rápida (de 22 a 50 kW) y 3.075, de carga ultrarrápida, de más de 50KW. Es en la escasez de puntos de recarga de alta potencia donde ponen el foco los fabricantes de coches: «En toda España, 7 de cada 10 puntos son de 22 kW, eso significa que si tienes una batería de 66 kW, tardarás unas tres horas en cargar. Lo que pedimos es que en las vías de alta capacidad haya electrolineras de alta potencia (de más de 150 kW), también porque hay que empezar a pensar en el transporte pesado. Ahora mismo, no hay ningún camión eléctrico que lleve a Madrid fresas de Huelva ni autobús que cubra la ruta Madrid-Barcelona», apuntan desde Anfac.

Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana son las cuatro primeras regiones por números de puntos de carga instalados, pero ¿sucede lo mismo en Albacete, Mérida o Cuenca? Anfac afirma que, de los 7.300 kilómetros en las principales carreteras españolas, hay más de 3.400 km donde no hay acceso a un punto de carga de 250 kW o más potencia en un rango de 100 kilómetros. «Puntos de más de 150 kW tenemos 630 y de 250 kW, 534 en todo el territorio. Es más, los objetivos hablan de que en las vías de alta capacidad se instale un punto de recarga de alta potencia cada 60 km», comentan desde la organización. Y es que en octubre del año 2023 entró en vigor el nuevo Reglamento europeo sobre Infraestructuras de Combustibles Alterna (AFIR) que establece dos objetivos sobre puntos: uno basado en la flota y otro basado en la distancia. Este último obliga a establecer un determinado número de estaciones de recarga a intervalos de 60 km a lo largo de las redes de carreteras primarias y a intervalos de 100 km a lo largo de las secundarias a partir de 2025 y 2027, respectivamente.

Para Aedive, la Asociación que impulsa el desarrollo del eléctrico, la red de recarga es suficiente para el parque de vehículos eléctricos existente. Ellos hablan de 466.000 de toda tipología (según los fabricantes, eléctricos puros hay unos 183.000): «Hay que entender que en este parque, hay vehículos, como los de dos ruedas, que en su mayoría se recargan en enchufes domésticos o tienen baterías extraíbles, y también los híbridos enchufables, que se recargan principalmente en vinculada (hogar y lugar de trabajo), ya que no están concebidos para recorrer largas distancias en modo eléctrico». Por eso, aseguran que «la red radial de autovías a nivel estatal cuenta con un número más que razonable de infraestructuras de recarga, tanto en la red de carreteras nacionales como en las zonas rurales. Además, el uso medio de estas infraestructuras de recarga públicas en España se encuentra en un 6,3 %, muy lejos de un escenario de saturación (es decir, más del 90 % del tiempo estas estaciones no se utilizan). Aunque es necesario seguir creciendo en la instalación de puntos de recarga, especialmente de alta potencia y en emplazamientos como centros comerciales, de cara al previsible parque de vehículos eléctricos a 2030, que el PNIEC estima en 5,5 millones», comentan.

Barreras administrativas

Los fabricantes de coches (Anfac) han descubierto, además, que hay al menos 7.700 puntos de recarga inoperativos, de los que no se sabe si no funcionan por fallos en la red, por actos de vandalismo o simplemente porque se han instalado, pero aún no se encuentran en operación. Ambas asociaciones coinciden en que «es preciso agilizar las barreras burocráticas que retrasan la instalación y puesta en marcha de infraestructuras de recarga pública y homogeneizar el papeleo de las administraciones» Desde Aedive, además, apuntan a que «también hace falta más transparencia informativa en cuanto a disponibilidad de potencia en los puntos de conexión, un aspecto que necesitan los operadores a la hora de decidir invertir».

Otro de los problemas que se atribuye a las electrolineras es la imposibilidad de pagar directamente con tarjeta de crédito, lo que obliga a los usuarios a tener que descargar una app para poder «repostar». Sin embargo, «la entrada en vigor en este mes de abril del reglamento europeo AFIR establece que las estaciones de recarga públicas de más de 50 kW deben ofrecer pagos sin contacto o en línea a través de código QR, como las tarjetas de crédito; y, además, las tarifas para los puntos de carga públicos deben ser transparentes, fáciles de encontrar y comparar», dicen desde Aedive.

España con sus poco más de 150.000 eléctricos puros en circulación, cuenta con una cuota de penetración del 12% de estos modelos en el total del parque eléctrico, muy por debajo de la media europea que se sitúa en el 22% ¿Llegaremos a los 5,5 millones de eléctricos en 2030? Para incentivar la venta ambas asociaciones insisten en que es necesario un nuevo plan de incentivos fiscales que se centre en la ayuda directa o rebajas del IVA como sucede en Francia o Portugal. El actual plan Moves «supone más de un año de espera para recibir la ayuda y, además, puede afectar en el IRPF a la hora de hacer la declaración de la renta. Hay que convencer a los particulares y a las empresas de comprar y para eso hay que incentivar. Se ha dado muchísimo dinero, 1.200 millones en ayudas para vehículos eléctricos, pero la gente no lo sabe y percibe que no hay», dicen desde Anfac.