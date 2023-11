«El futuro pasa por luchar juntos por el mundo rural»

Salvador Marqués lleva décadas dedicado a su trabajo como ganadero y agricultor de la Comunidad Valenciana. Ahora, como coportavoz de S.O.S. Rural

y destacado miembro de esta plataforma ciudadana, comparte su visión para cambiar las cosas y alerta de que, si no hay un giro, los precios seguirán subiendo y muchas familias tendrán dificultades para poder comprar alimentos.

¿Qué es S.O.S Rural?

Las leyes y regulaciones de las últimas décadas parecen estar más orientadas a la eliminación del sector primario que a su protección. Nuestra intención es hacernos escuchar y tener una voz activa en la defensa de nuestro medio de vida, nuestras tradiciones y cultura. Es fundamental asegurar que, en un futuro cercano, no dependamos de multinacionales y países externos para nuestra alimentación. Queremos que los ciudadanos accedan a productos locales de calidad a precios razonables, promoviendo un consumo sostenible y accesible.

¿Qué les distingue de otras organizaciones que defienden los intereses del medio rural?

Durante las últimas décadas, muchas organizaciones han pasado de ser independientes a depender de grupos políticos y del gobierno en el poder. Se han centrado en informar al sector primario sobre las nuevas normativas que deben cumplir. En contraste, nuestro objetivo es mantener nuestra independencia y ser una voz directa del sector primario y del mundo rural hacia los políticos. Aspiramos a que las leyes se formulen con sentido común, considerando el bienestar del mundo rural y de

la ciudadanía.

¿Qué desafíos enfrenta el campo español?

Uno de los retos más importantes que enfrentamos es la lucha contra el individualismo, generado por la falta de unidad en las organizaciones agrarias y los resultados que esto ha conllevado. Agricultores, ganaderos y pescadores tienden a desconfiar y a enfocarse únicamente en su trabajo individual, agotados de manifestarse y observar cómo cada año cierran miles de explotaciones sin recibir defensa alguna. Además, lidian con la competencia de importaciones de terceros países, que ofrecen precios bajos, pero son producidos en condiciones cuestionables, como el uso de fitosanitarios prohibidos en España. Para abordar de forma efectiva estos problemas, es esencial fortalecer nuestra unión en torno a los desafíos comunes que afectan a la agricultura, la ganadería y la pesca, reconociendo que estos problemas no solo impactan al mundo rural, sino a toda la sociedad. Solo así podremos presentar de manera efectiva los problemas reales del mundo rural y buscar soluciones conjuntas.

¿Veremos a SOS Rural convertido en partido político?

Somos un movimiento apartidista, pero no apolítico. Creemos que si los políticos nos escuchan y defienden podrán generar riqueza y empleo en el mundo rural. En caso de que no atiendan nuestras necesidades, no cerraremos ninguna puerta. Nuestro compromiso es proteger nuestra forma de vida y el mundo rural, manteniendo la generación de riqueza como lo hemos hecho durante miles de años.

¿Cuáles son sus reivindicaciones ante los gobiernos autonómicos, el gobierno nacional y la UE?

Nosotros somos los primeros interesados en defender el medio ambiente, ya que vivimos en el campo. Sin embargo, muchas normativas nos resultan incomprensibles, no sabemos quién las establece ni en qué se basan. Cada vez enfrentamos más incendios y plagas, muchas de ellas importadas de países terceros. La fauna salvaje, como el jabalí, los conejos y el lobo, también aumenta. Además, necesitamos más tiempo para registrar cada uno de los trabajos que realizamos, lo que implica

más burocracia y normativas. Nos preguntamos: ¿nadie revisa los resultados? Vemos más cierre de explotaciones y más despoblación rural. ¿Quizás algo se está haciendo mal? ¿Quién defiende al mundo rural desde el propio campo? ¿Acaso eliminar al sector primario para llenarlo de placas solares y molinos de viento es proteger el medio ambiente? ¿Son esas políticas agrarias adecuadas? Eso parece, y no lo vamos a permitir.

¿Cómo ven futuro del sector primario en España?

El futuro depende de tener una organización fuerte que, con el apoyo de todos, luche por el mundo rural. Necesitamos un cambio que garantice la rentabilidad del sector, un reparto justo en la cadena de valor de nuestros productos y un seguro que cubra las cosechas y las granjas. Solo así, los jóvenes podrán incorporarse. ¿Qué joven va a querer invertir un mínimo de 40.000€ o 70.000€ para producir una cosecha si luego se queda sin un precio justo en el campo?

¿Cómo pueden los ciudadanos y otras organizaciones apoyar o involucrarse con SOS Rural?

Los ciudadanos deben observar los precios que pagan en los supermercados, y eso que todavía estamos luchando por seguir produciendo en nuestro país. ¿Qué precios se pagarían si no estuviéramos? En cuanto a otras organizaciones, no somos sus enemigos, creemos que luchamos por el sector primario. Necesitamos cambiar el sistema de defensa del sector. No podemos dejarnos influir por el gobierno de turno ni por subvenciones que nos mantengan callados.

¿Qué ocurrirá en las ciudades si el campo acaba abandonado?

Es muy sencillo: dependemos de las grandes multinacionales, que venderán al país que más les pague. Ya vimos algunas consecuencias de no ser autosuficientes en nuestras necesidades durante la pandemia. Esto se repite en muchos otros sectores. Si no cambiamos las políticas del sector primario, los precios seguirán aumentando. Miles de puestos de trabajo desaparecerán y la despoblación rural se incrementará cada vez más. Además, la calidad de nuestros productos, que es reconocida mundialmente, podría desaparecer, dejándonos, dependiendo de las calidades de otros países.

Perfil

Un defensor del campo

Salvador Marqués es un defensor apasionado del modo de vida rural. Su compromiso con la preservación de las tradiciones agrícolas y ganaderas le llevó a dar un paso adelante al unirse a S.O.S. Rural. Con una carrera dedicada a la agricultura y a la ganadería, ha sido una figura clave en mantener viva la cultura del campo. Salvador

Marqués encarna la esencia de la vida rural, trabajando incansablemente para asegurar que las generaciones futuras puedan continuar con este valioso y enriquecedor estilo de vida.