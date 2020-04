“Nosotros ponemos el vehículo, vosotros la valentía y el esfuerzo”, es el lema del vídeo en el que algunos profesionales del transporte por carretera muestran su pasión por la importante labor que desempeñan. Ante la situación actual IVECO, fabricante de camiones con fábrica en Madrid, ha querido estar más cerca de los conductores. Para ello ha editado en un emotivo vídeo los testimonios de una serie de profesionales del transporte, que durante estos días no han cesado su actividad.

En un momento en el que el sector del transporte cobra aún mayor relevancia, con jornadas de trabajo de diez horas ante el volante, la casa italiana se pone al lado de los miles de transportistas que están lejos de sus casas en estos momentos tan difíciles. “Estamos cumpliendo con nuestro trabajo porque la sociedad nos necesita”, dice uno de los muchos transportistas que se dan ánimos. “Estamos haciendo todo lo posible para que no falte de nada en las estanterías de los supermercados. Nos está costando, pero lo estamos haciendo bien, por satisfacción personal y por dar servicio” asegura otro con una enorme sonrisa en la boca. “Ahora no nos podemos achicar. No somos héroes, somos camioneros y hacemos nuestro trabajo”, concluye otro de los protagonistas del vídeo.

El sector del transporte no se ha detenido y unos 200.000 camiones pesados españoles continúan desarrollando su actividad tanto dentro de España como en el resto de países de la Unión Europea. El sector de la alimentación, ha mantenido sus operaciones e incluso las han incrementado para garantizar el abastecimiento no solo en España, sino en toda Europa, donde se exportan frutas y verduras. A esta cifra hay que sumar los miles de vehículos ligeros de reparto que continúan prestando servicio de última milla y que también han visto incrementada su actividad, dado el auge del comercio online. Por ello, Iveco mantiene en servicio la totalidad de los concesionarios y talleres autorizados, además de cien talleres que prestan servicio día y noche en todas las provincias de España.